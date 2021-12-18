8艘輕型巡防艦案也搞「匿蹤」 徵求公告公佈7天後突遭撤銷

圖為中科院先前展示的1400噸級輕型巡防艦概念影片。（資料照）

2021/12/18 14:51

〔記者羅添斌／台北報導〕軍事專家梅復興在本月3日揭露，軍方考慮先行建造2000至2500噸級的巡邏艦／輕型巡防艦 （corvette/light frigate）8艘，以儘速形成即戰力，來因應2027年的威脅窗口。不過此案面臨「海軍熱丶國防部冷」的尷尬態勢，甚至在海軍於本月7日正式公告徵求監造技術服務後，本月14日突然又撤銷這項公告，引發軍政丶造船業界的熱烈議論。

梅復興先前在臉書專頁指出，此案是某位曾任軍職的現任國安會諮詢委員所提議，後經軍談正式提報後，獲得層峰核准同意，裁示優先執行。第一艘將於2023年開工建造。他並表示，全案數量為8艘，分為防空與反潛兩種構型，各建造4艘。

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中科院過去曾公開展示輕型巡防艦的構型及示意圖，艦載武裝為76快砲、海劍二與海劍羚防空飛彈系統，以及雄風二與雄三型反艦飛彈等裝備，反潛構型還可配備精密的各型聲納裝備。

8艘輕型巡防艦案的消息見諸媒體之後，海軍司令部以中性的調性表示，因應敵情威脅，對提升制海作戰能力之方案，海軍均會審慎評估。但國防部態度相對比較保留，本月6日國防部在立法院委員會報告備詢時，部長邱國正回應時說，任何建案都要全盤考慮並研議，「但八字沒一撇」。

但就在隔日，也就是12月7日，海軍司令部就發佈了一項徵求公告，向國內廠商徵求「高效能艦艇後續艦四至六艘監造」技術服務案、「輕型巡防艦防空型及反潛型監造」技術服務案等兩項。此案採限制性招標方式，並辦理公開評選後與優勝廠商辦理議約作業。前者為「塔江軍艦」同級艦的後續量產，後者則是輕型巡防艦案。

但奇怪的是，海軍司令部在7天後，也就是本月14日，海軍司令部再次發佈上述兩案技術服務案的徵求公告，但更新原因註明為：「撤銷公告」。由於案子在短短七天就產生重大變化，也在軍政丶造船業界引起熱烈議論。

海軍於本月7日正式公告徵求輕型巡防艦的監造技術服務後，本月14日突然又撤銷這項公告，引發軍政丶造船業界的熱烈議論。（圖：取自政府電子採購網）

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