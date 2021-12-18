南投11位公投選務人員臨時「缺席」 林明溱投票意外出現亮票

南投縣水里鄉新山村投票所冷冷清清。（記者謝介裕攝）

2021/12/18 13:52

〔記者謝介裕／南投報導〕四大公投案於今日舉行投票，南投縣13鄉鎮市合計設置492個投開票所，惟迄中午12時許，各投票所都顯得冷冷清清，不但民眾投票意不高，甚至連工作人員也意興闌珊，有11人臨時打消參與選務工作的意念，最後動用預備人員上場替補，才化解人員不足的尷尬。

南投縣此次具有公投資格的投票權人數為42萬0687人，徵召的工作人員含警衛在內共有6893人，其中一半約3686人是公教人員，因投票作業從上午8時開始，投開票所監票等相關人員，至少須提早半小時以上抵達工作崗位。

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怎料，迄上午7點半左右，南投、草屯、國姓、中寮、竹山、集集等6鄉鎮市，合計11個投票所回報各有1人缺席，選委會也立即動用預備人員替補，以利投票作業順利進行，事後，投票所主任管理員也深入了解，結果有的人是因天氣變化過於劇烈，身體突然發生不適而須休息，但更多的是「已讀不回」，連臨時不參選務工作的理由，也未加以說明。

惟上午9時許，南投縣長林明溱偕同夫人陳麗珠前往設於集集鎮八張里第291投開票所投票時，因選票在投入票箱過中，意外被媒體拍到其圈選內容而引發有無亮票的插曲，其餘各投票所秩序良好。

南投縣選舉委員會總幹事吳燕玲說，依公投法第21條之2規定，投票人圈定後不得將圈定內容對外出示，惟林明溱此舉並非故意，所以並未觸犯亮票相關法規，也藉此提醒民眾要小心，否則，一旦涉及故意亮票的事證確鑿，將可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。

此次公投有四案，分別為第17號「重啟核四」、第18號「反萊豬」、第19號「公投綁大選」、第20號「珍愛藻礁」，依公投法規定，只要年滿18歲（92年8月28日（含當日）前出生）的國民，未受監護宣告，並在各直轄市、縣（市）繼續居住6個月以上者，就具有公民投票權，選委會呼籲尚未投票的民眾，要把握時間在今日下午4時截止前完成投票。

南投市三興里投票所一度工作人員還比參與投票的人多，公投場面冷清可見一斑。（記者謝介裕攝）

南投縣長林明溱返回集集故鄉參與公投投票情形。（記者謝介裕攝）

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