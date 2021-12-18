為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    南投11位公投選務人員臨時「缺席」 林明溱投票意外出現亮票

    南投縣水里鄉新山村投票所冷冷清清。（記者謝介裕攝）

    南投縣水里鄉新山村投票所冷冷清清。（記者謝介裕攝）

    2021/12/18 13:52

    〔記者謝介裕／南投報導〕四大公投案於今日舉行投票，南投縣13鄉鎮市合計設置492個投開票所，惟迄中午12時許，各投票所都顯得冷冷清清，不但民眾投票意不高，甚至連工作人員也意興闌珊，有11人臨時打消參與選務工作的意念，最後動用預備人員上場替補，才化解人員不足的尷尬。  

    南投縣此次具有公投資格的投票權人數為42萬0687人，徵召的工作人員含警衛在內共有6893人，其中一半約3686人是公教人員，因投票作業從上午8時開始，投開票所監票等相關人員，至少須提早半小時以上抵達工作崗位。

    怎料，迄上午7點半左右，南投、草屯、國姓、中寮、竹山、集集等6鄉鎮市，合計11個投票所回報各有1人缺席，選委會也立即動用預備人員替補，以利投票作業順利進行，事後，投票所主任管理員也深入了解，結果有的人是因天氣變化過於劇烈，身體突然發生不適而須休息，但更多的是「已讀不回」，連臨時不參選務工作的理由，也未加以說明。

    惟上午9時許，南投縣長林明溱偕同夫人陳麗珠前往設於集集鎮八張里第291投開票所投票時，因選票在投入票箱過中，意外被媒體拍到其圈選內容而引發有無亮票的插曲，其餘各投票所秩序良好。

    南投縣選舉委員會總幹事吳燕玲說，依公投法第21條之2規定，投票人圈定後不得將圈定內容對外出示，惟林明溱此舉並非故意，所以並未觸犯亮票相關法規，也藉此提醒民眾要小心，否則，一旦涉及故意亮票的事證確鑿，將可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。

    此次公投有四案，分別為第17號「重啟核四」、第18號「反萊豬」、第19號「公投綁大選」、第20號「珍愛藻礁」，依公投法規定，只要年滿18歲（92年8月28日（含當日）前出生）的國民，未受監護宣告，並在各直轄市、縣（市）繼續居住6個月以上者，就具有公民投票權，選委會呼籲尚未投票的民眾，要把握時間在今日下午4時截止前完成投票。

    南投市三興里投票所一度工作人員還比參與投票的人多，公投場面冷清可見一斑。（記者謝介裕攝）

    南投市三興里投票所一度工作人員還比參與投票的人多，公投場面冷清可見一斑。（記者謝介裕攝）

    南投縣長林明溱返回集集故鄉參與公投投票情形。（記者謝介裕攝）

    南投縣長林明溱返回集集故鄉參與公投投票情形。（記者謝介裕攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨秘密催票企劃曝光 午後推直播節目衝不同意票
    2021/12/18 13:44

    民進黨秘密催票企劃曝光 午後推直播節目衝不同意票
    告知選票「不必全都領」 桃市投開票所選務人員惹議
    2021/12/18 13:39

    告知選票「不必全都領」 桃市投開票所選務人員惹議

    暖心聖誕 田馥甄示愛ONE BOY
    林明溱憂國民黨人士對公投案無聲無息 高喊口號反制民進黨
    2021/12/03 12:38

    林明溱憂國民黨人士對公投案無聲無息 高喊口號反制民進黨
    張麗善、林明溱宣講公投 國民黨：許多縣市首長準備全國大串連
    2021/11/29 18:42

    張麗善、林明溱宣講公投 國民黨：許多縣市首長準備全國大串連

    台積電設廠效應 霞海重劃區站3字頭
    林明溱要拍片宣傳公投議案投同意 今起辭縣選委會主委
    2021/11/29 11:39

    林明溱要拍片宣傳公投議案投同意 今起辭縣選委會主委
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播