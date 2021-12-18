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    民進黨秘密催票企劃曝光 午後推直播節目衝不同意票

    民進黨今天搭起簡易攝影棚，推出最新企劃直播節目，節目邀請無黨籍立委林昶佐、民進黨立委蘇巧慧到現場。（圖擷取自民進黨臉書）

    民進黨今天搭起簡易攝影棚，推出最新企劃直播節目，節目邀請無黨籍立委林昶佐、民進黨立委蘇巧慧到現場。（圖擷取自民進黨臉書）

    2021/12/18 13:44

    〔記者楊淳卉／台北報導〕今天就是公投投票日，民進黨的秘密催票企劃也正式曝光，民進黨發言人簡舒培表示，今天中午12時至16時將推出「1218一路陪你不同意」網路直播節目，連線部分縣市黨公職人員，除了提醒大家要記得去投票外，也會帶網友體會一下各地選戰氣氛。

    民進黨今天搭起簡易攝影棚，推出最新企劃直播節目，節目除了邀請無黨籍立委林昶佐、民進黨立委羅致政、鄭運鵬、蘇巧慧、賴品妤、洪申翰、民進黨發言人謝佩芬到現場，就他們求學和自身的經驗，跟大家聊聊公投議題之外，也會出外景、連線到外縣市，並且藏有驚喜彩蛋橋段，歡迎各位民眾12時起，鎖定民進黨臉書和YouTube直播平台，一起觀賞精彩節目。

    簡舒培也提醒，民眾投票時記得要攜帶印章、身分證和投票通知單，蓋下「四個不同意」票，並且注意避免穿著或配戴與公投有關的服飾或其他物品或支持、反對之圖像或文字、標語等前往投票；不得於投票所四周30公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，相關規定請民眾注意，避免觸法。

    此外，民進黨也推出「台灣隊投票回報」活動，民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，歡迎民眾投完票後，可以在臉書貼文標記蔡英文總統，或是到蔡總統的IG限動參加「投票回報」的「輪到你了」蓋樓文活動。

    范綱皓說，上週推出後大受歡迎的LINE催票同框照，投票日當天也將推出兩款「台灣隊投票回報」限定款設計框，蔡總統帳號推出真人版、黨部帳號則推出插畫貼圖Q版，鼓勵民眾投票完成後可分別前往蔡英文和民進黨的官方LINE帳號，按下「投票回報同框照」，即可上傳照片製作，再將自己和小英總統的同框照，轉發給親友擴散催票。

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