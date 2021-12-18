台南目前投票率2成1 能否突破3成尚待催票

台南市公投投票率不高，投開票所內多半冷清。（記者洪瑞琴攝）

2021/12/18 14:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今天天氣低溫，普遍影響各地民眾投票意願，台南市也不例外，目前估計投票率約2成1，能否突破3成以上，尚待各界關心公投議頭及各政黨動員催票。

台南市今天投票秩序順暢，南市選委會表示，目前沒有接獲突發狀況通報，只有極少數民眾投票仍忘記帶身分證，請他們回去拿證件後再來投票，沒有發生投票爭議糾紛。

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不過，台南目前投票率不高，估計投票率大約2成1，能不能突破3成，有民眾樂觀表示，「努力動員催票就有，下午應該會再現一波投票潮」，但也有民眾說「投票跟天氣一樣冷」。

台南市長黃偉哲也在臉書或網路社群呼籲大家一起出來投票，蓋下4個不同意，成為「蓋4（世）英雄」。

今天上午低溫，除了一早有出現民眾排隊投票情形，再來就是「冷冷清清、斷斷續續」出現空窗期。投開票所選務人員私下表示，因為不是地方民代選舉，大家對公共議題不見得很關心，加上仍是疫情期間，感覺等民眾來投票，「坐冷板凳時間比較多」。此外，從各風景區及温泉區住房都客滿，一定是來自外地遊客多，可以看出各縣市民眾對公投不是很熱衷，「全家出遊較重要」。

不過，也有綠營人士認為，這次4項公投投票，投票順暢，不像上次大選跟公投一起造成大塞車，「選票一堆看不清又混亂」，這次單純公投投票，可以充份辯論闡述理念，顯見「公投綁大選」非民主之福，下午應該會再有一波返鄉民眾或看天氣較好的人出來投票，南市3成投票率，大家努力動員催票就有。

台南今天公投投票，只有早上出現短暫排隊人龍。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲透過網路社群呼籲大家踴躍投票。（擷自臉書）

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