為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台南目前投票率2成1 能否突破3成尚待催票

    台南市公投投票率不高，投開票所內多半冷清。（記者洪瑞琴攝）

    台南市公投投票率不高，投開票所內多半冷清。（記者洪瑞琴攝）

    2021/12/18 14:01

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕今天天氣低溫，普遍影響各地民眾投票意願，台南市也不例外，目前估計投票率約2成1，能否突破3成以上，尚待各界關心公投議頭及各政黨動員催票。

    台南市今天投票秩序順暢，南市選委會表示，目前沒有接獲突發狀況通報，只有極少數民眾投票仍忘記帶身分證，請他們回去拿證件後再來投票，沒有發生投票爭議糾紛。

    不過，台南目前投票率不高，估計投票率大約2成1，能不能突破3成，有民眾樂觀表示，「努力動員催票就有，下午應該會再現一波投票潮」，但也有民眾說「投票跟天氣一樣冷」。

    台南市長黃偉哲也在臉書或網路社群呼籲大家一起出來投票，蓋下4個不同意，成為「蓋4（世）英雄」。

    今天上午低溫，除了一早有出現民眾排隊投票情形，再來就是「冷冷清清、斷斷續續」出現空窗期。投開票所選務人員私下表示，因為不是地方民代選舉，大家對公共議題不見得很關心，加上仍是疫情期間，感覺等民眾來投票，「坐冷板凳時間比較多」。此外，從各風景區及温泉區住房都客滿，一定是來自外地遊客多，可以看出各縣市民眾對公投不是很熱衷，「全家出遊較重要」。

    不過，也有綠營人士認為，這次4項公投投票，投票順暢，不像上次大選跟公投一起造成大塞車，「選票一堆看不清又混亂」，這次單純公投投票，可以充份辯論闡述理念，顯見「公投綁大選」非民主之福，下午應該會再有一波返鄉民眾或看天氣較好的人出來投票，南市3成投票率，大家努力動員催票就有。

    台南今天公投投票，只有早上出現短暫排隊人龍。（記者洪瑞琴攝）

    台南今天公投投票，只有早上出現短暫排隊人龍。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲透過網路社群呼籲大家踴躍投票。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲透過網路社群呼籲大家踴躍投票。（擷自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    彰化截至中午投票率約1成7 年輕人完投多
    2021/12/18 13:57

    彰化截至中午投票率約1成7 年輕人完投多
    台中市目前投票率約2成5 約58萬人投完票
    2021/12/18 13:55

    台中市目前投票率約2成5 約58萬人投完票

    暖心聖誕 田馥甄示愛ONE BOY
    三接若遷離 經濟部：實質停工至少11年
    2021/12/18 13:54

    三接若遷離 經濟部：實質停工至少11年
    南投11位公投選務人員臨時「缺席」 林明溱投票意外出現亮票
    2021/12/18 13:52

    南投11位公投選務人員臨時「缺席」 林明溱投票意外出現亮票

    天冷奪命危機！專家授方法遠離威脅
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播