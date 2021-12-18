澎湖離島天候差停航 民眾返鄉投票交通受阻

澎湖車船管理處南海售票亭，貼出停航公告，讓想要返鄉投票的民眾向隅。（記者劉禹慶攝）

2021/12/18 13:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全國性四大公民投開票今日舉行，受到東北季風影響，澎湖離島交通船全數停航，導致離島旅外民眾無法返鄉投票，提前搭船前往離島的選監小組人員，恐將受困離島三天以上；澎湖縣長賴峰偉在文光國中投開票所，完成投票義務。

今年四大全國性公民投開票日，受到寒流及東北季風影響，澎湖各投開票所人潮並不踴躍，只有零零星星民眾前往投票。澎湖縣長賴峰偉今日上午九時三十分，前往文光國中第九投（開）票所投下神聖的一票。賴峰偉慰勉選務人員與員警執勤辛勞，感謝他們堅守崗位，也期許公投能順利圓滿。

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賴峰偉表示，公投是直接民意的展現，投票權人應詳加了解內容，踴躍投下神聖的一票，表達自己的心聲，實行民主的真諦。全國性公民投票（第十七案至第二十案）原定八月二十八日舉行，因受疫情影響，延至十二月十八日辦理。澎湖全縣共設置一百二十個投開票所，具投票權者為九萬二千零五十一人。由於是二級防疫期間，民眾必須依規定戴口罩、量體溫、手部消毒後再進入投開票所，下午四時起陸續開票。

受到東北季風影響，澎湖南海交通船南海之星自十七日起停航，許多戶籍設在七美、望安的旅外民眾，今日一早都撲空，無法搭船前往投票。擔任離島投開票所選監人員則提前登島作業，澎湖縣選舉委員會也提早運送選票前往離島，但因海上惡劣風浪恐將持續二至三日，因此派駐花嶼、東吉選監人員，恐將滯留三至四日才能返回本島，其他離島也要一天時間。

受到東北季風交通船停航影響，南海候船室顯得空蕩蕩。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長賴峰偉前往文光國中投開票所，投下手中選票。（記者劉禹慶攝）

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