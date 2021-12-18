吳釗燮接受義大利第一大報專訪 感謝支持台灣有意義參與WHO

外交部長吳釗燮。（資料照）

2021/12/18 13:51

〔記者楊丞彧／台北報導〕義大利第一大報「共和報（La Repubblica）」17日以「台灣外交部長：中國威脅民主世界，而台灣位居前線」為題，刊登我國外交部長吳釗燮之專訪。吳釗燮於專訪中感謝包含義大利在內的G7與歐盟，史無前例在G7外長會議公報明確支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO），也強調台灣面對中國的文攻武嚇，位處對抗威權主義的前線，是民主陣營最重要的一道防線，台灣將堅定致力捍衛民主及自由。

報導引言指出，台海情勢日益緊張，中共建黨百年活動向世界展現出一個咄咄逼人、極端民族主義的中國。吳釗燮表示，最近的事件顯示中國有意改變國際秩序，而中國領導人習近平於中共建黨百年的演說充斥情緒性民族主義論調，其威權體制已對自由民主陣營的價值觀構成嚴重威脅，破壞世界的穩定與和平。

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吳釗燮接著說，面對中國的軍事恫嚇，台灣將持續加強自主防衛能力及發展不對稱戰力，也歡迎「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）及日美澳印「四方安全對話」（QUAD）對台海和平的關切，並期盼與理念相近國家持續深化夥伴關係，共同捍衛自由開放的印太地區及以規則為基礎的國際秩序，以維護區域和平穩定。

被問到台灣抗疫成功，卻仍遭中國阻擋參與「世界衛生組織」（WHO）之事，吳釗燮則回應，在全球疫情爆發初始，台灣汲取2003年對抗SARS的經驗積極抗疫，並結合我國高科技產業技術，研發出對抗流行病的能力，相關經驗對於協助全球共同抗疫甚為寶貴。此外，國際社會也更認同各國應強化醫療衛生合作，以及台灣參與WHO的必要性與急迫性。

談到台灣對於5G、半導體及醫療等戰略領域供應鏈重整的貢獻，吳釗燮強調，台灣經貿及科技實力雄厚，尤以半導體在全球供應鏈的地位為最。晶圓代工居全球領先地位，市占率達65%。此外，台灣也長年深耕5G應用、人工智慧、再生能源及生化科技等領域，盼透過公私協力與理念相近國家建立良好合作關係。

吳釗燮重申，與世界民主國家合作，符合我國戰略利益，如今年9月首度在台舉行「投資歐盟論壇」，強化台歐在資通訊及生技產業的合作；此外，台灣與美國、日本也開展半導體產業的合作，如台積電已規劃赴美、日設廠。

有關中國未來能否成為民主國家，吳釗燮則認為，台灣尊重人權、自由與法治，是政治民主及經濟繁榮的成功故事，也證明民主制度與華人文化可以並行不悖。相信如果中國走上民主改革的道路，中國人民一定會受益匪淺。

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