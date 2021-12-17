高雄公投之夜壓軸催票 賴清德：別逼台灣走回頭路

副總統賴清德在高雄公投之夜，希望年輕人站出來一起守護台灣，把阻檔台灣的4顆大石頭搬開，讓台灣走在國際的大路上。（記者李惠洲攝）

2021/12/17 21:49

〔記者許麗娟／高雄報導〕四大公投明天就要投票，民進黨今晚在高雄舉辦「台灣隊站出來 大步向前進」公投說明會，副總統賴清德壓軸宣講，他與高雄市長陳其邁、9位黨籍立委及27位市議員同台，宣講後比出「四個不同意、台灣更有力」的手勢。

賴清德說，港都高雄是台灣的民主聖地，也在台灣的經濟發展、社會進步扮演重要角色，中國在國際上打壓台灣，戰鬥機隨時飛來干擾台灣，幸好國際上都很支持台灣，國際局勢已經在改變。

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賴清德說，台灣雖然面臨中共打壓，但國際社會開始站在台灣這邊，主要原因之一，是台灣防疫有成，第二是台灣近年的經濟表現相對其他國家表現亮眼，去年台灣經濟成長率3.11％，今年更高達6.09％，都居亞洲四小龍第一，台灣不僅讓國際看到台灣經濟的實力，也是國際進步的力量，還有，台灣堅持民主的精神，也受國際肯定有史以來最高的肯定，所以要讓台灣走向國際社會。

賴清德呼籲，這次的四大公投對台灣一點幫助也沒有，「會阻擋台灣、逼台灣走回頭路」，珍愛藻礁公投，但第三天然氣接收站已在興建；反萊豬公投，但萊豬已經簽約；大選與公投也已分開；核四更早已停工。拜託高雄人民一定要出來投票，投下四個不同意，讓台灣向前走，若真的還要「翻桌」，這些公投都通過，還要紛擾台灣多少年。

賴清德說，國際上社會這麼競爭，台灣若再不團結、繼續內耗，台灣將很難在國際社會上繼續競爭。四大公投涉及台灣的未來，會影響下一代的未來，所以，地不分東西南北，人不分男女老幼族群，要一起站出來投下不同意票，把擋住台灣的4顆石頭搬走，把大路舖好，讓台灣年輕人走在大路、邁向世界。

副總統賴清德在民進黨公投之夜高雄場壓軸上台，與高雄市長陳其邁、黨籍立委、27位高雄市議員一同呼籲投下四個不同意。（記者李惠洲攝）

民進黨公投之夜晚會高雄場，副總統賴清德壓軸宣講。（記者李惠洲攝）

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