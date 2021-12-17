顏寬恒沙鹿市場掃街 呼籲中二區選民一定要出來公投

攤販送菜頭給顏寬恒（左）。（記者張軒哲攝）

2021/12/17 12:03

〔記者張軒哲／台中報導〕中市第二選區立委補選選戰倒數，選戰白熱化，國民黨候選人顏寬恒今日上午至沙鹿市場拜票，關於5個候選人12月30日要舉辦政見發表會，有一個人沒有要參加，顏寬恒受訪指出，不知道誰不參加，但自己會參加政見會。

媒體詢問，國民黨主席朱立倫好像只有在宣布參選那天兩人有合體，那之後到現在沒有再公開合體過。顏寬恒說，對於主席常常表達關心，因為現在公投跟補選都同時在進行，所以必須要各自安排各自行程，然後全力衝刺。

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明天是公投日，顏寬恒說，再一次的呼籲，中火的議題是中部各縣市，不止是台中市，尤其是在地，現在正在補選的台中市第二選區、海線選區的民眾、大家的夢靨，那必須要由台中市第二選區的選民來幫政府擦屁股嗎？政府錯誤的能源政策荒腔走板，要台中市、中彰投苗所有的鄉親大家來用肺發電，用愛發電，然後幫助執政黨他們擦屁股，這個絕對不接受，而且在地的鄉親大家一致認為，中火不可能在原有的汙染上面再增加燃煤，所以強烈呼籲大家一定要出來公投，尤其是台中市第二選區的民眾，一定要出來，為了要捍衛家園，捍衛空氣，捍衛民主。

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