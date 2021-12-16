顏家招待所鑽6個洞成打卡熱點 台中都發局長：追蹤到拆除為止

顏家位於南屯的招待所打了6個洞卻一直未拆。（資料照）

2021/12/16 13:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中第二選區立委補選候選人顏寬恒家族位於台中市南屯區招待所違建爭議未除，市議員何文海今天在市議會嘲諷，招待所打了6個洞卻一直未拆，成了打卡景點，他詢問市府不能放任慢慢拆，要求儘速拆，也要市長盧秀燕評論。

市長盧秀燕表示，對於個案不會評論，依台中市拆違建規定，一經查報證實是違建，業主需限期內拆除，任何人都一樣；都發局長黃文彬表示，由於違建人已在拆除，會持續追蹤直到拆除為止。

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市議員何文海今天在市議會市政總質詢指出，顏家位在南屯區的招待所違建已成為觀光景點，一堆人打卡，因為只打了6個洞，每天只用小電鑽在鑽，更引發外界好奇，吸引很多人去打卡。

何文海表示，市府要持續放任顏家如此慢吞吞在拆嗎？愈慢愈吸引更多人來看，造成交通打結，要求市府趕快將該違建消滅掉。

黃文彬表示，817地號違建案，市府在11月25日、26日有會同公所勘查，臨時建築許可為200平方公尺，但現場面積700平方公尺，11月29日發函，要求從30日計算14天要自行拆除，業者有自行要拆除，市府會持續追蹤直到拆完為止。

顏家招待所違建遲未全拆，民進黨市議員何文海批市府放任，讓此處成為打卡景點。（記者蘇金鳳攝）

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