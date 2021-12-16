吃美豬不分藍綠 美國僑胞直言：反萊豬是在懲罰自己

旅美僑胞說，旅美藍綠僑胞都吃美豬，事實可證明萊豬無毒，不分藍綠都吃，20年來沒有人在美國吃豬肉中毒，沒必要為了國民黨拿自己的利益陪葬。（資料照）

2021/12/16 23:45

〔記者楊丞彧／台北報導〕週六就是四大公投投票日，其中，「反萊豬公投」被視為台灣是否願意遵守國際承諾以及能否順利進入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」的一大考驗。旅居美國的全美台灣同鄉會會長陳桂鈴說，萊豬無毒，不分藍綠都吃，沒有泛藍僑胞抗議美豬是「毒豬」；而貿易無界，若傷及台美貿易，則是不分藍綠一同受害，她呼籲選民必要為了國民黨拿自己的利益陪葬，在週六出門投下四個不同意，守護自身利益。

陳桂鈴指出，藍綠僑胞20年來沒有人在美國吃豬肉中毒，藍綠僑胞參加駐美代表處的餐會，吃美豬吃得眉開眼笑，無人拒絕，沒有泛藍僑胞抗議美豬是「毒豬」！她直指，開放進口萊豬攸關台美信任、經貿發展及國家安全，卻被國民黨炒作成食安政治議題，用公共利益操作對決。

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陳桂鈴說，旅美台商沒人出面反萊豬，因為不分藍綠都應關心台美貿易進程，擔心台美無法重啟台美貿易暨投資架構協定（TIFA）談判、無法加入CPTPP。一般民眾可能認為自己不做生意沒差，但台灣經濟與國際貿易與每個民眾息息相關；投下不同意票，幫助台灣外銷訂單不被課重稅，讓台灣產業進入國際舞台，活絡經濟進而照顧勞工家庭，增加大眾就業機會，跟你我息息相關。

陳桂鈴也提到，朱立倫口號式公然說謊「萊豬是瘋豬」，無科學依據，沒有旅美專家為朱立倫背書。沒人強迫消費者一定要買或一定要吃，因為貿易談判論實力，美方只求公平貿易，有開放進口的權利，而反萊豬就是反美豬，這是一把重啟貿易談判的鑰匙，就看台灣有沒有誠信。國民黨用進口金額不大的萊豬當貿易障礙，不惜被報復也要台灣付出更大代價，這是簡單算術，沒必要為了國民黨拿自己的利益陪葬。

陳桂鈴說，台灣若無誠信恐傷害台美感情，台僑在美國吃美豬也推動台灣民主人權，做到流血流汗，但看到一些反台僑、反美國的言論，著實令台僑及美國友人傷心與不解，美國友人常問，「美國這麼幫你們，為什麼台灣人這樣對美國？」

陳桂鈴強調，萊豬議題沒有藍綠，不要掉入政治圈套。如果不喜歡藍綠惡鬥、不喜歡被政黨操控的中間選民，那就請聽專家意見，企業心聲、看科學數據決定。此外，也不能忽略萊豬議題後面的影武者，陳提到國民黨立委溫玉霞指出，「CPTPP明年輪值主席的會員國新加坡也表態歡迎中國加入」，中國一旦加入CPTPP，還會讓台灣加入嗎？溫這樣的立委，讓人懷疑是否是中國的傳聲筒。

陳桂鈴最後重申，萊豬無毒，不分藍綠都吃；貿易無界，不分藍綠一同受益受害，顧健康、顧經濟、顧幸福、顧安全，為了台灣的未來出來投票，週六請台灣選民出來投下四個不同意。

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