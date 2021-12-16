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    1218出來投票！陳其邁：一起為這塊土地更美好的未來努力

    高雄陳其邁市長呼籲鄉親12月18日一定要出來投票，一起為這塊土地更美好的未來努力。（資料照，記者李惠洲攝）

    高雄陳其邁市長呼籲鄉親12月18日一定要出來投票，一起為這塊土地更美好的未來努力。（資料照，記者李惠洲攝）

    2021/12/16 23:25

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今天製播1分鐘影片，強調四個公投案攸關高雄發展，台灣正處在十字路口上，每一個人的決定都非常重要，呼籲鄉親12月18日一定要出來投票！一起為這塊土地更美好的未來努力。

    陳其邁在影片中說，12月18日這個星期六，就是公民投票日，面對這麼多的資訊，或許您會猶疑該如何踏出這一步，又或者有些人會覺得影響不大，沒有必要去投票。

    但他要跟大家說：「這四個公投案，攸關高雄的發展，而台灣正處在十字路口上，每一個人的決定都非常重要。」

    陳其邁說，四張公投票、四個不同意，關乎我們能否加入國際經貿整合組織讓台灣更有競爭力、電力區域均衡能源轉型是否成功、及民主會不會更深化，我們期待在瞬息萬變的國際情勢下，高雄能夠站穩腳步，引領台灣在世界發光發熱。

    這些日子以來，大家聽過許多同意、或不同意公投的意見，不同立場的陳述，讓我們更了解當前所面臨的狀況，將深刻影響高雄未來。

    陳其邁說，而公民投票是人民意志的展現，高雄已經準備好邁向國際，讓我們為了台灣及高雄未來的發展，12月18日大家一定要出來投票！一起為這塊土地更美好的未來努力。

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