展現民主風度！ 國民黨與台灣基進公投宣講 撞場互不干擾

台灣基進與國民黨議員今天傍晚在台南市中華西路、永華路口公投宣講撞場，雙方保持風度，互不干擾，展現台灣民主的成熟。（記者蔡文居攝）

2021/12/16 21:35

〔記者蔡文居／台南報導〕四大公投倒數第2天，各陣營大動員，在各重要路口宣講，國民黨台南市議員傍晚在台南市中華西路、永華路口宣講時，竟與持反方立場的台灣基進撞場，雙方在同一路口各講各的，互不干擾，展現台灣民主的成熟！

國民黨全國今天同步在各重要路口進行公投宣講，台南市國民黨議員幾乎全員出動，各自在選區站路口宣講「四個同意」。其中，國民黨市議員盧崑福、蔡淑惠、林美燕3人今天傍晚5點，一起在台南市中華西路、永華路口的路口進行宣講。

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盧崑福說，反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁和重啟核四等四大公投關係台灣的未來，拜託大家都要出來投票，投下「四個同意」，才能保護台灣的民主，讓台灣更美麗。

這時候，台灣基進台南黨部組織部副主任盧品辰也與幾名志工到同一路口宣講。盧品辰說，他們連日來都到各路口宣講公投「四個不同意」，也不知道國民黨議員今天會來這裡宣講，只是台灣基進人比較少，他們都是小規模深入各地宣講。

盧品辰及志工們賣力宣講，指四大公投是保護台灣民主成果重要的一戰，也是攸關台灣未來的一戰，呼籲大家要出來為台灣投下「四個不同意」，讓台灣走出去、進國際。

雙方人馬就在同一路口，舉牌的人舉牌，宣講的人各講各的，彼此相安無事，互不干擾，充分展現了風度，以及台灣民主的成熟度。

南市國民黨議員盧崑福（右二）、蔡淑惠（右三）、林美燕（右一），一起在台南市中華西路、永華路口的路口進行公投宣講。（記者蔡文居攝）

台灣基進台南黨部組織部副主任盧品辰（中）與志工站路口進行公投宣講，呼籲大家投下四個不同意。（記者蔡文居攝）

台灣基進志工手持「四個不同意」看板，與國民黨志工的「四個同意」看板，在同一路口爭取民眾支持。（記者蔡文居攝）

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