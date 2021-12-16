公投藍綠屏東大車拚 國民黨揆遊街宣講 綠營動員凝聚人氣

立委周春米（中）號召新住民支持公投「4個不同意」。（周春米服務處提供）

2021/12/16 21:32

〔記者李立法、陳彥廷／屏東報導〕公投即將登場，國、民兩黨全力衝刺爭取民眾支持各自提出的公投主張，國民黨主席朱立倫今天率隊在屏東市掃街拜票，民進黨也動員黨公職幹部持續在各鄉鎮舉辦宣講活動，3位黨籍立委鍾佳濱、莊瑞雄及周春米兵分3路深入基層拉近與選民的距離，藍綠大車拚，炒熱公投氣氛。

朱立倫今天在國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝、縣議員王景山及黃明賢等人陪同下，站上公投宣傳車，率領藍營車隊，從屏東火車站展開屏東市區遊街宣講活動，呼籲民眾支持國民黨版的公投主張，18日的4張公投選票一定都要投下同意票。

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國民黨並動員屏東縣黨籍公職幹部，號召各鄉鎮支持者，集合在當地交通要道路口，向往來汽車駕駛拜票，爭取支持。

民進黨則由縣長潘孟安領軍，昨晚在萬丹鄉舉行公投宣講活動，並動員黨籍各級民代、地方首長舉辦座談，讓民進黨公投主張深入基層。

立委周春米邀請日、泰、緬、越及印尼新住民出面大聲說出「4個不同意」，周春米說，公投事關台灣經貿發展及國際關係，新住民們也是台灣人，同樣關心台灣的能源及環境議題，並支持台灣在國際上交朋友。

立委鍾佳濱則爭取屏東店家支持民進黨的公投主張，他強調，若4個公投同意過關，將惡化台灣國際關係衍生貿易遭抵制進而影響內需；業者蔡次郎說，疫情期間生意受很大影響，但政府的紓困政策確實照顧到他們，他一定會支持「4個不同意」。

立委莊瑞雄向夜市攤販說，民進黨將公投年齡降低到十八歲，把公投的權力還給人民，但國民黨現在卻訴求公投綁大選，若是讓國民黨過關，將重現2018年選舉亂象，呼籲民眾一定要投下4個不同意，阻止國民黨亂台。

立委鍾佳濱（中）號召屏東店家支持公投「4個不同意」。（鍾佳濱服務處提供）

國民黨主席朱立倫（中）率隊在屏東市掃街拜票，呼籲選民支持藍版公投主張。（記者李立法攝）

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