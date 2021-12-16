國台辦提民主十問 政院反擊︰干涉公投認知作戰

針對中國台辦提民主十問，行政院發言人羅秉成反擊是中國干涉公投的認知作戰。（記者李欣芳攝）

2021/12/16 14:07

〔記者李欣芳／台北報導〕4大公投即將在本週六舉行，中國國台辦昨天十問台灣民主，並抨擊民進黨政府政治操弄4大公投。行政院今天反擊說，中國不民主還好意思反問台灣，台灣是主權獨立國家，請中國不要干涉、不要介入，更不要認知作戰！

中國國台辦發言人馬曉光15日表示，民進黨當局為一己私利，使出慣用的伎倆對四項公投進行政治操弄，並製造反中民粹。對於民進黨政府應邀並派官員出席美國召開的民主峰會，馬曉光昨拋出10個問題反問民進黨當局，他們出於一黨之私，在台灣打壓異己，操弄族群對立，分化台灣社會，這算什麼民主？在選舉時花言巧語、開空頭支票，選完之後就將對島內民眾的承諾拋之腦後，這算什麼民主？

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行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會，媒體詢問國台辦昨天的發言，他表示，中國對台灣除了軍機、軍艦繞台等實體威脅外，也無時無刻進行網路作戰。

羅秉成說，國台辦表示公投是台灣公共事務，但又提出反民主十問，這是昭然若揭，想干涉台灣公投進程，民眾一定要認知中國對台灣民主的各種威脅，包含來自境外敵對勢力、內容農場、在地協力者散布的假訊息。

羅秉成表示，中國不民主還好意思反問台灣，台灣是主權獨立國家，請中國不要干涉、不要介入，更不要認知作戰。

至於政府對於四大公投的評估，羅秉成說，行政團隊已盡全力說明政府立場是4個不同意，相信民眾這段時間有充分資訊能做理性判斷。

羅秉成表示，公投攸關台灣前途、國家未來發展，是對事情的決定，國民黨操作成對人的倒閣公投是錯誤連結也沒有必要。他說，待公投結果出爐後，政府將尊重民意、按照公投法相關規定適時處理，當天也會視看公投實際結果判斷如何對外說明。

羅秉成呼籲，這次公投牽涉能源轉型、國際經貿布局，盼18歲以上民眾，皆能行使作為國家主人的權利。

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