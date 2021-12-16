中國人吃屎台灣人要一起吃？本土社團：「四個不同意」阻擋國共亂下去

台灣社等本土社團今日召開記者會表示，公投案若獲得多數同意通過，核四安全與核廢料處置無解，若發生事故雙北市民穩死的。藻礁公投若通過，三接遷移將造成台灣大缺電，反美豬公投通過會讓台灣無法加入CPTPP，公投綁大選將造成一邊開票、一邊投票，呼籲民眾投下四個不同意。（記者陳鈺馥攝）

2021/12/16 13:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕四大公投本週六投票，台灣社等本土社團今日召開記者會表示，公投案若獲得多數同意通過，核四安全與核廢料處置無解，若發生事故雙北市民穩死的。藻礁公投若通過，三接遷移將造成台灣大缺電，反美豬公投通過會讓台灣無法加入CPTPP，中國國台辦昨日對公投表態，稱中國人不吃美豬，要台灣人也要反美豬。本土社團盼台灣民眾不要附和國共主張，用「四個不同意」，讓台灣更順利，用「四個不同意」阻擋國共亂下去。

台灣南社社長翁銘章表示，四大公投請全部投不同意，國民黨真的是夭壽沒天良，核四重啟若發生重大事故，台北市、新北市的人都穩死的，連宜蘭都無法倖免，國民黨執政縣市長都不支持了，應該投下反對票，國民黨還要用反美豬公投把台灣經濟搞爛，讓台灣無法加入CPTPP，這是見不得台灣好！

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翁銘章批評，國台辦發言人馬曉光昨天說中國人不吃美豬，所以台灣人不要吃，要台灣不應該進口，「你中國人要吃屎，難道台灣人也要跟你一起吃屎！」台灣民眾千萬不要附和中國主張，更呼籲工總、商總出來表態，是要反萊豬進口還是要台灣經貿走出去。

台灣聯合國協進會理事長涂醒哲強調，他是公投綁大選受害者，公投綁大選造成一邊開票、一邊投票，國民黨食髓知味要再亂一次，堅決不同意公投綁大選。反萊豬公投方面，只要符合國際標準，就沒有食安問題，大家可以安心吃，並沒有「瘋豬肉」，只有瘋子和壞人。

涂醒哲提及，國民黨發動的反萊豬公投，擺明是把美豬進口當成食安問題，用似是而非，不尊重科學證據及國際規範，想要藉此打擊民進黨政府威信及破壞台美關係。這個公投若通過，台灣的國際地位、外交及經濟發展局都可能受損，加入CPTPP及其他國際組織也會受阻。

「四個公投案都投不同意！」台灣環境保護聯盟理事長劉志堅呼籲，支持經濟部推出的三接外推方案，這不會傷害破壞藻礁，桃園縣長鄭文燦也用基金在保護藻礁，第20案藻礁公投請投不同意。

亞太自由婦女協會理事長楊黃美幸表示，國民黨發動的反萊豬公投是對美國的不信任投票，反萊豬公投若通過，對台灣未來影響非常大，後遺症非常多，應投下不同意，希望台灣民眾不要因為反對民進黨或蔡英文，而斷送台灣參與國際組織的機會。

台灣國理事長陳峻涵強調，國民黨主席朱立倫說要把四個公投案當成對民進黨的不信任投票，這證明國民黨利用公投在政黨惡鬥，國台辦昨天出來嗆聲，證明中共與國民黨立場一致，公投請投四個不同意，阻擋國共繼續亂下去；台灣社社長李川信說，國家發展面臨重大抉擇之際，希望年輕人朋友站出來支持四個不同意，讓台灣未來有更多發展空間。

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