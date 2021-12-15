為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國台辦指唐鳳「偷雞不成蝕把米」 陸委會嗆：荒謬不實

    陸委會今日表示，中國國台辦對台灣參與民主峰會的荒謬不實批評，「我們表達抗議」。（資料照）

    陸委會今日表示，中國國台辦對台灣參與民主峰會的荒謬不實批評，「我們表達抗議」。（資料照）

    2021/12/15 17:23

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院政委唐鳳參加美國民主峰會簡報時，因出現一中一台標示不同的地圖，遭美方將視訊畫面切掉。中國國台辦大酸「這是偷雞不成蝕把米，洋相出盡，自取其辱」，並對民進黨政府提出10項質問，嗆聲「這算什麼民主」；陸委會今日表示，國台辦對台灣參與民主峰會的荒謬不實批評，「我們表達抗議」。

    國台辦發言人馬曉光稍早質問，民進黨當局濫用行政和司法資源，大搞「綠色恐怖」，打壓主張兩岸交流和支持統一的政黨、團體與人士，剝奪台灣民眾開展兩岸交流合作的正當權益，這算什麽民主？為勾結、貼靠境外反華勢力謀獨，不惜損害台灣同胞利益，甚至以島內民眾健康福祉為代價，盡台灣之物力，結外國之歡心，這算什麽民主？

    馬曉光批評，民進黨當局派人參加峰會本身就是個天大的笑話，再一次暴露其「假民主、真謀獨」的本質，不過是給美國拼湊的所謂「民主峰會」平添了幾分笑料。

    陸委會回應，台灣的民主、人權與法治進步發展，獲得國際社會肯定讚許；背離民主人權的中共專制政權應反躬自省，及早進行真正的民主制度改革，停止迫害人權、箝制自由等內部治理弊端，才能回應國際社會與其內部民意的期待。

    陸委會強調，眾所周知，當前兩岸緊張情勢升高，癥結是中共始終不放棄以武力處理兩岸爭議，近期更加大對台軍事滋擾與經濟脅迫，衝擊兩岸及區域安全穩定，促使美、日、歐盟等國際社會增強對台海情勢的關注。我們捍衛國家主權及台灣民主的堅強決心不會改變，奉勸北京當局早日放棄對台強制霸道、分化滲透的錯誤思維與行徑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民主峰會視訊遭卡 唐鳳：事先都有溝通、當天就已處理
    2021/12/15 11:25

    民主峰會視訊遭卡 唐鳳：事先都有溝通、當天就已處理
    美國民主峰會對我國兩大缺失 盧比歐痛批美「太軟弱」
    2021/12/15 08:01

    美國民主峰會對我國兩大缺失 盧比歐痛批美「太軟弱」

    瘦身黑科技！董至成靠「它」腰圍縮小一大圈
    民主峰會簡報連線》唐鳳「有聲無影」 美方稱技術問題
    2021/12/14 05:30

    民主峰會簡報連線》唐鳳「有聲無影」 美方稱技術問題
    批白宮「切畫面」縮了！美媒轟：怕激怒中國幹嘛邀台灣？
    2021/12/14 00:15

    批白宮「切畫面」縮了！美媒轟：怕激怒中國幹嘛邀台灣？

    優質國貨代名詞 大同節能勇奪金
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播