國台辦指唐鳳「偷雞不成蝕把米」 陸委會嗆：荒謬不實

陸委會今日表示，中國國台辦對台灣參與民主峰會的荒謬不實批評，「我們表達抗議」。（資料照）

2021/12/15 17:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院政委唐鳳參加美國民主峰會簡報時，因出現一中一台標示不同的地圖，遭美方將視訊畫面切掉。中國國台辦大酸「這是偷雞不成蝕把米，洋相出盡，自取其辱」，並對民進黨政府提出10項質問，嗆聲「這算什麼民主」；陸委會今日表示，國台辦對台灣參與民主峰會的荒謬不實批評，「我們表達抗議」。

國台辦發言人馬曉光稍早質問，民進黨當局濫用行政和司法資源，大搞「綠色恐怖」，打壓主張兩岸交流和支持統一的政黨、團體與人士，剝奪台灣民眾開展兩岸交流合作的正當權益，這算什麽民主？為勾結、貼靠境外反華勢力謀獨，不惜損害台灣同胞利益，甚至以島內民眾健康福祉為代價，盡台灣之物力，結外國之歡心，這算什麽民主？

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馬曉光批評，民進黨當局派人參加峰會本身就是個天大的笑話，再一次暴露其「假民主、真謀獨」的本質，不過是給美國拼湊的所謂「民主峰會」平添了幾分笑料。

陸委會回應，台灣的民主、人權與法治進步發展，獲得國際社會肯定讚許；背離民主人權的中共專制政權應反躬自省，及早進行真正的民主制度改革，停止迫害人權、箝制自由等內部治理弊端，才能回應國際社會與其內部民意的期待。

陸委會強調，眾所周知，當前兩岸緊張情勢升高，癥結是中共始終不放棄以武力處理兩岸爭議，近期更加大對台軍事滋擾與經濟脅迫，衝擊兩岸及區域安全穩定，促使美、日、歐盟等國際社會增強對台海情勢的關注。我們捍衛國家主權及台灣民主的堅強決心不會改變，奉勸北京當局早日放棄對台強制霸道、分化滲透的錯誤思維與行徑。

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