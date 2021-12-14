民主峰會簡報連線》唐鳳「有聲無影」 美方稱技術問題

行政院政委唐鳳十日連線民主峰會時，一度沒有畫面、只剩聲音和字卡。（圖：擷自YouTube）

2021/12/14 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院政委唐鳳十日連線民主峰會時，一度沒有畫面、只剩聲音和字卡。外媒報導，此事是因唐鳳簡報中有張地圖將台灣與中國被標示成不同顏色，引發議論。外交部昨表示，美方事後向我方懇切說明，這是因峰會控制中心出現技術問題，導致螢幕分享功能無法使用；美方也已公布完整影片。台美已就該技術性問題充分溝通，雙方互信堅實、關係穩固友好。

唐鳳及駐美代表蕭美琴日前受邀出席美國主辦的民主峰會，唐鳳除以預錄影片發表「國家聲明」，也連線擔任「科技與民主」場次與談人。不過在會議過程中，唐鳳簡報時一度沒畫面、只剩聲音和字卡。

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「路透」昨報導指出，此連線事故是因為唐鳳簡報時播放非政府組織「CIVICUS」公民權利開放程度世界地圖，台灣標示為綠色的「開放」，中國則是紅色的「封閉」。白宮擔心，這張區分台灣與中國的地圖，可能會被認為是美方立場。

唐鳳：不相信被消失與地圖有關

報導描述，這段畫面讓美國官員驚惶失措，白宮國安會甚至為此憤怒（angrily）聯繫國務院，因該張畫面並沒有出現在文稿的試行版本中。而後續主持人再度請唐鳳發言時，唐鳳畫面就只剩下寫著「台灣數位部長唐鳳」的字卡，以及聲音。

白宮並未正式評論此事，美國國務院則稱螢幕共享的混亂是個「無心之過」。唐鳳辦公室昨回應說，這是連線技術問題。唐鳳回應路透提問時，也表示不相信自己的畫面被卡掉與簡報中的CIVICUS地圖有關。

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