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    批白宮「切畫面」縮了！美媒轟：怕激怒中國幹嘛邀台灣？

    外媒消息指出，唐鳳後續發言的畫面被卡掉只剩下聲音，就是因為簡報時這張圖片中台灣與中國被標示成不一樣的顏色。（圖擷自YouTube）

    外媒消息指出，唐鳳後續發言的畫面被卡掉只剩下聲音，就是因為簡報時這張圖片中台灣與中國被標示成不一樣的顏色。（圖擷自YouTube）

    2021/12/14 00:15

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登召開的民主峰會美國時間10日進行第二天議程，我行政院政務委員唐鳳也受邀參與討論。但外媒消息指出，唐鳳簡報時一張圖片中因台灣與中國被標示成不一樣的顏色，讓她後續再度發言的畫面「被卡掉」只剩下聲音。有美國媒體痛批白宮怕得罪北京而彎腰，「如果你害怕台灣在民主峰會展示表明台灣是獨立國家的地圖，你一開始幹嘛要邀請他？」

    美國《國家評論》13日一篇專欄指出，過去很多領導人認為多與中國互動，能讓中國更貼近西方國家，沒想到結果相反，NBA禁止賽場張貼聲援西藏、香港、維吾爾族的橫幅，美國價值觀沒有在中國紮根，而是中國共產黨在美國紮根。現在，白宮在「民主峰會」切斷畫面，以避免台灣的地圖激怒中國。

    文章提到，上週唐鳳在簡報時的一張圖片中，因台灣與中國被標示成不一樣的顏色，讓她後續再度發言的畫面被卡掉只剩下聲音，「我們的領導人真是該死的懦夫，我們說我們要捍衛民主，我們不會被獨裁者欺負。然後我們向後者彎腰，以免觸怒北京。中國根本不必要審查我們的領導人說的話，我們的領導人現在正在自我審查」。

    文章質疑，如果害怕台灣在備受吹捧的「民主峰會」上展示一張表明台灣是獨立國家的地圖，「你一開始幹嘛要邀請他？」更批，「你如果害怕台灣代表以可能會激怒中國的方式表達她的想法──記住，台灣代表的存在這件事就激怒了中國政府──你為甚麼要辦這個備受吹捧的『民主峰會』？」

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