支持「四不」布條二度遭破壞... 這次被寫上「又在騙」

台灣基進黨台南支持者店門口拉起公投「四個不同意」布條，今天有再度遭到不明人士破壞，寫上「又在騙」3個字。（台灣基進黨提供）

2021/12/15 17:23

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣基進黨支持者在店門口拉起公投「四個不同意」布條，日前曾遭破壞扯下，並貼上「公投，四個同意，台灣肆喜」紙條，沒想到事隔半個月，該店家門口布條今天（15日）又遭人惡意破壞，被寫上「又在騙」3個字。對此，台南黨部主委李宗霖表示，非常遺憾，並已報警處理。

李宗霖認為，這個寫上「又在騙」的人其實是長期被國民黨詐騙的受害者，國民黨以前跟大家說要反攻大陸、消滅共產黨，現在卻跟中共眉來眼去，甚至透過公投、罷免來擾亂台灣民主。國民黨從上到下，都是透過謊言來擾亂台灣的政局，相信真正的台灣人都看在眼裡。

請繼續往下閱讀...

李宗霖感嘆，帆布上所寫的「又在騙」，應該在前面加上「國民黨」3個字！因為，國民黨騙台灣人的事情，除了「反攻大陸」、「三民主義統一中國」，現在又多了這次的公投，其中謝龍介的「睪丸縮小說」就是最好的範例。

他說，謝龍介引用2009年歐盟的研究，把雄鼠睪丸明顯萎縮直接套用在人類身上，這是不倫不類的。第一、這個實驗中的物種不只有小鼠，還有大白鼠、狗跟猴子，但是其他物種並沒有出現睪丸重量減輕與病變的症狀。第二、就算謝龍介的套用是對的，60公斤的成人睪丸要縮小，每天得吃下15萬公斤的美豬，根本是不可能任務。所以欺騙民眾的是國民黨的謝龍介。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法