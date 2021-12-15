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    藍中常委林金結：當初若改「兩同意兩支持」 對同黨縣市長較有緩衝

    國民黨中常委、新北市議員林金結。（資料照）

    國民黨中常委、新北市議員林金結。（資料照）

    2021/12/15 14:27

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨新北市長侯友宜不願就公投案做出明確表態，引發黨內部分人士質疑，與侯友宜相當友好的國民黨中常委、新北市議員林金結今天下午出席中常會前受訪時表示，如果當初國民黨把「四個都同意」的訴求，修改為「兩個一定要同意，兩個我們支持讓他也同意」，這樣對於侯友宜以及宜蘭縣長林姿妙、台中市長盧秀燕等地方首長，才比較有緩衝空間。

    他並強調，沒有核安，就沒有核電，這是侯友宜過去的一貫立場，他呼籲黨內不要再為難侯友宜了，在核四沒有得到安全性保障的情況下冒然表態，這對侯友宜來說是一種傷害。

    林金結表示，國民黨的提案只有反萊豬以及公投牓大選等2案，至於反三接、重啟核四等2案，並非國民黨的提案，他也一直主張，如果當初有做修飾，把「四個都同意」修改為「兩個一定要同意，兩個我們支持讓他也同意」，這樣的效果不管是林姿妙、侯友宜、盧秀燕等縣市首長，才比較有緩衝空間。

    林金結強調，侯友宜過去擔任新北市副市長期間的態度都一貫，堅持沒有核安，就沒有核電，核一、核二、核三廠都在新北市，侯友宜有其考量，因此這次沒有針對重啟核四案做表態，他並呼籲黨內不要再為難侯友宜，畢竟侯很重視核安議題，如果沒有得到安全性保障的情況下，做冒然表達，這對侯友宜來說是一種傷害。

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