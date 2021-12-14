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    侯友宜千字文挨轟沒表態 洪智坤：非「我思故我在」可呼攏

    新北市長侯友宜13日晚間突在臉書發出「我對公投的看法」千字長文喊「我思故我在」，不過卻挨轟根本「沒表態」。（資料照）

    新北市長侯友宜13日晚間突在臉書發出「我對公投的看法」千字長文喊「我思故我在」，不過卻挨轟根本「沒表態」。（資料照）

    2021/12/14 17:29

    〔即時新聞／綜合報導〕1218四大公投投票在即，新北市長侯友宜13日晚間突在臉書發出「我對公投的看法」千字長文喊「我思故我在」，不過卻挨轟「根本沒表態」。對此，前民進黨中執委，也曾擔任過台北市長柯文哲幕僚的洪智坤表示，這種只說「我不要什麼」，而閃躲「我是什麼」的煙火型政客，台灣出現太多次，而且一再殞落；洪說，侯友宜未來還有更多更艱困的抉擇，這不是「我思故我在」可以呼攏的。

    侯友宜昨日在臉書發表長文喊「我思故我在」，強調公投結果應該遵從每個人的自由意志，自己充分將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，再決定答案，不過文章PO出後挨轟根本沒有表態。

    洪智坤今日在臉書PO文表示，他不會過度解讀侯友宜的千字文。「有沒有國民黨」對於侯友宜來說，本來就不重要。這種只說「我不要什麼」，而閃躲「我是什麼」的煙火型政客，台灣出現太多次，而且一再殞落。「中間選民」被騙過之後，檢視更為嚴苛，絕非文字遊戲可以詐騙得逞。

    洪智坤表示，逃避了核四、逃避自由貿易的抉擇，「酸宗痛」之前橫亙著，還有更多更艱困的抉擇。「同婚要不要支持？要。這次選舉會掉選票還要不要挺？要。好！那就一起衝過去」。這不是「我思故我在」可以呼攏的。最後洪也說，「思」不會「在」，認識才會存在。

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