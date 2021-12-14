加台召開經貿對話會議 駐台代表：強化供應鏈和創新合作

台灣與加拿大今天召開第17屆經貿對話會議。圖由左至右分別為加拿大駐台北貿易辦事處貿易投資處長敬獵人（Ed Jager）、加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves），以及經濟部次長陳正祺、外交部北美司長徐佑典、國貿局副局長劉志宏與等人出席與會。（加拿大辦事處提供）

2021/12/14 15:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與加拿大今天召開第17屆經貿對話會議。加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）說，加拿大將台灣視為值得信賴的貿易夥伴和朋友，隨著雙邊貿易從COVID-19的影響中恢復，將持續努力加強供應鏈、雙邊貿易和投資關係。在供應鏈和創新方面更緊密的合作，對發展夥伴關係至為關鍵。

加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）今與經濟部、國貿局召開加台年度經貿對話會議，加拿大駐台代表芮喬丹、加拿大駐台北貿易辦事處貿易投資處長敬獵人（Ed Jager）；經濟部次長陳正祺、國貿局副局長劉志宏與外交部北美司長徐佑典等人出席與會。

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芮喬丹表示，正值加拿大辦事處在台灣慶祝35週年之際，加拿大希望維持一個具有包容性且是以法治、民主價值、人權保護和基本自由為基礎的印太地區。加拿大與台灣之間的貿易、投資和民間關係更為重要。在供應鏈和創新方面更緊密的合作，將對未來發展我們的夥伴關係至為關鍵。

CTOT會後說明，在供應鏈合作方面，加拿大和台灣宣布計劃在共同關注的領域，進行聯合供應鏈研究。雙方討論到從明年開始安排商業圓桌會議的重要性，聚焦電動汽車、5G、先進製造等領域。

CTOT也說，雙方樂見台灣公司保瑞製藥和台達電子今年的新投資，以擴大其在加拿大的業務，以及加拿大公司北陸能源Northland Power Industry和魁北克退休金管理機構 Caisse de dépôt et place du Québec在台灣海上投注了數十億美元發展風電產業。

此外，CTOT提及，為因應氣候變化，加拿大和台灣討論在綠色經濟方面的潛在合作。雙方表示支持加拿大氫燃料電池協會、台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟之間的合作計劃。

在文化與教育方面，CTOT表示，加拿大和台灣都有許多充滿活力和豐富傳統的原住民。 雙方也在會中討論了持續加強這些原住民社區之間貿易和經濟的合作，會中也討論到預計明年在台灣展出的加拿大原住民藝術。

另鑑於加拿大是雙語國家，配合台灣的2030雙語計劃，雙方討論深化教育合作。在台灣教育部主導的「加拿大–台灣工作小組」領導下，正在建立新的高中雙聯學位課程。加拿大也確認，台灣學生將連續第2年獲得加拿大留學獎學金。

根據CTOT提供資料，2020年台灣是加拿大第15大貿易夥伴，也是亞洲第6大貿易夥伴。2021年1月至9月，加拿大對台灣的出口總額為19億加幣，比2020年同期（12億加幣）成長51.4%。來自台灣的進口總額為56億加幣，也比2020年同期（41億加幣）增長36.2%。

加台經貿對話會議每年由加拿大駐台北貿易辦事處、駐加拿大台北經濟文化代表處共同主辦。下次會議定於2022年在台灣舉行。

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