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    加國議員「拼字哥」挺台再出招 籲跟進盟邦「要求中國停止侵台」

    加拿大國會議員「拼字哥」庫柏9日再度愛台漂亮出擊，他在質詢中提及台海議題，呼籲加國政府加入盟邦行列，要求中國停止侵略行為，「與台灣站在同一陣線」。（翻攝自Michael Cooper推特）

    加拿大國會議員「拼字哥」庫柏9日再度愛台漂亮出擊，他在質詢中提及台海議題，呼籲加國政府加入盟邦行列，要求中國停止侵略行為，「與台灣站在同一陣線」。（翻攝自Michael Cooper推特）

    2021/12/10 12:41

    〔即時新聞／綜合報導〕曾在加拿大國會逐字拼出TAIWAN、知名度大開的議員「拼字哥」庫柏（Michael Cooper）9日再度出擊，他在質詢時指出，美國國務卿近日表示，中國若採武力犯台將帶來嚴重後果，進而呼籲加國政府跟進表態，與台灣站在同一陣線，一番挺台發言讓同場多位政界人士起立鼓掌。

    加拿大國會議員「拼字哥」庫柏9日質詢時直指，中國對台軍事挑釁壓力持續升高，美方已公開警告，中方若採取任何侵台行動將導致嚴重後果，庫柏呼籲加拿大政府加入盟邦行列，要求中國停止侵略行為，並進一步支持台灣。

    對此，代表加國外長回應的農業部長比博（Marie-Claude Bibeau）表示，加國政府對近期台灣緊張情勢非常憂心，外長已與相關對口單位商討，認為各方應避免採取可能損及區域和平之行動，而加國有必要採取措施以確保區域穩定及安全。

    據知，庫柏先前就曾多次發表挺台言論，他認為加拿大和台灣有共同價值，均崇尚自由、民主和多元主義；此外，庫柏持續關注台海議題，曾指出中國政權已嚴重威脅印太地區的和平及穩定，加拿大更是需要與台灣站在一陣線，共同抵禦來自中國政權的威脅。

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