加國議員「拼字哥」挺台再出招 籲跟進盟邦「要求中國停止侵台」

2021/12/10 12:41

〔即時新聞/綜合報導〕曾在加拿大國會逐字拼出TAIWAN、知名度大開的議員「拼字哥」庫柏(Michael Cooper)9日再度出擊,他在質詢時指出,美國國務卿近日表示,中國若採武力犯台將帶來嚴重後果,進而呼籲加國政府跟進表態,與台灣站在同一陣線,一番挺台發言讓同場多位政界人士起立鼓掌。

加拿大國會議員「拼字哥」庫柏9日質詢時直指,中國對台軍事挑釁壓力持續升高,美方已公開警告,中方若採取任何侵台行動將導致嚴重後果,庫柏呼籲加拿大政府加入盟邦行列,要求中國停止侵略行為,並進一步支持台灣。

對此,代表加國外長回應的農業部長比博(Marie-Claude Bibeau)表示,加國政府對近期台灣緊張情勢非常憂心,外長已與相關對口單位商討,認為各方應避免採取可能損及區域和平之行動,而加國有必要採取措施以確保區域穩定及安全。

據知,庫柏先前就曾多次發表挺台言論,他認為加拿大和台灣有共同價值,均崇尚自由、民主和多元主義;此外,庫柏持續關注台海議題,曾指出中國政權已嚴重威脅印太地區的和平及穩定,加拿大更是需要與台灣站在一陣線,共同抵禦來自中國政權的威脅。

Communist China has intensified its campaign to intimidate democratic Taiwan w/provocative military pressure. Our allies, including the US, Australia & Japan have called on the Chinese Communists to stop their aggression. It’s time for Canada to add its voice & stand with #Taiwan pic.twitter.com/XUk6nwU9T9