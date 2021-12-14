挺台加入CPTPP 日華懇會長盼日食禁令獲解決

日華議員懇談會會長古屋圭司今天在「台美日三邊印太安全對話」論壇致詞時提到，日本堅定支持台灣加入CPTPP，然而在這過程中，希望包括福島5縣食品在內的議題能獲得解決。（擷取自論壇直播）

2021/12/14 13:15

〔記者楊丞彧／台北報導〕遠景基金會今天舉辦「台美日三邊印太安全對話」論壇，日華議員懇談會會長古屋圭司以預錄影片致詞時提到，近年來世界各國越來越積極展開挺台活動，日美台與其他尊重自由、民主與法治的國家攜手合作至關重要；日本堅定支持重要夥伴台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），然而在這過程當中，也期盼一些問題能獲得解決，包括台灣禁止輸入福島5縣食品之事。

古屋圭司首先提到，中國正片面推動旨在改變國際現狀的不尋常行動，大家都可以觀察到；在此背景下，日本、台灣、美國以及其他尊重自由、民主與法治等基本價值的國家攜手，致力於全球和平與穩定至關重要。

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古屋提到，在日華懇促成下，今年7月29日舉行了台美日國會議員的歷史性戰略對話，包括美國前駐日大使、現任參議員海格提與台灣的立法院長游錫堃都參與盛會。此會談成果豐碩，計畫朝定期舉辦規劃。

古屋圭司也指出，日本與台灣之間許多交流，都標誌著雙邊有深厚的友誼羈絆，例如在去年武漢肺炎大流行期間，台灣首先捐贈了N95口罩與防護衣給日本；而日本為答謝台灣的慷慨，今年也默默運作捐贈了420萬劑COVID-19疫苗給台灣。另一個是，當今年3月中國突然宣布禁止台灣鳳梨輸中，日本自發性地發起購買台灣鳳梨的行動，讓台灣鳳梨瞬間成為日本超市的搶手商品，也包括總部位在他選區的「Valor」超市。

古屋圭司強調，這些事例在在顯示台日之間有深厚的友誼羈絆，也提供了如何將危機化為轉機的絕佳示範。而日本堅定支持重要夥伴台灣加入CPTPP，然而在推動台灣取得CPTPP會員資格的談判過程中，日方熱切期盼解決一些相關的問題，其中包括台灣禁止進口福島5縣食品一事。

古屋圭司說，明年是日台中斷外交關係的50週年，而後年又是日華懇成立50週年，隨著這些里程碑越來越近，我們更加確信兩國數十年來所建立起的深厚羈絆能進一步強化，目的是讓下一代領導人能在此堅定不移的信任基礎上，繼續建立並取得卓越成就。他深切期盼今天的線上交流能強化日美台之間相互了解與合作的連結。

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