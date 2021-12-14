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    一定要讓國民黨倒！本土社團籲公投「四個不同意」

    台灣國家聯盟等本土社團今日召開記者會呼籲，台灣人民不要輕信國民黨主張，反美豬公投若通過，台灣將無法加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），四大公投案應投下「不同意」，台灣才能往更好方向發展。（記者陳鈺馥攝）

    台灣國家聯盟等本土社團今日召開記者會呼籲，台灣人民不要輕信國民黨主張，反美豬公投若通過，台灣將無法加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），四大公投案應投下「不同意」，台灣才能往更好方向發展。（記者陳鈺馥攝）

    2021/12/14 11:22

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕四大公投12月18日投票，台灣國家聯盟等十幾個本土社團今日召開記者會呼籲，台灣人民不要輕信國民黨主張，反美豬公投若通過，台灣將無法加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），公投綁大選將造成選務混亂，三接外推已不影響藻礁，若重啟核四，核廢料將成為台灣永遠的夢魘，四個公投案應投下「不同意」，台灣才能往更好方向發展。

    「票投不同意，台灣更有力！」台灣國家聯盟總召吳樹民表示，國民黨數十年來對台灣都不好，對中國非常迎合，國民黨的公投主張對台灣是不利的，年輕人都說「國民黨不倒、台灣不會好」，這句話截至今日都是事實，所以一定要讓國民黨倒，台灣才會好。

    吳樹民強調，他本身醫生，過去在美國20幾年，長期都吃美國豬肉，現在80幾歲依舊非常健康，國民黨卻聲稱「毒豬」，這是用文字遊戲在戲弄台灣人，實際上並沒有這樣的問題。今年是台灣文化協會一百週年，蔣渭水一百年前就在講台灣人最缺乏就是知識，現在台灣人要在公投展現智慧，用「四個不同意」來教訓國民黨。

    總統府資政姚嘉文談及，國民黨以前反對公投，現在卻濫用公投，不應該濫用公民投票，相關結果可能妨礙國家利益，尤其反美豬公投將破壞台美關係，還有離島民眾怎會關心核四問題，這種問題怎能拿來公投，呼籲民眾投下四個不同意。

    「四個不同意本來就是理所當然！」台灣教授協會會長許文堂質疑，公投是國內人民行使的權益，但台灣有個外部敵人非常強大，北京當局常指導在台代理人，要用四個公投讓台灣內政混亂，要給台美貿易談判造成不利及困難。

    許文堂表示，美牛進口那麼多年，從來就沒有食安問題，每個人每天都不可能吃超過6公斤豬肉，即便超標也不會有任何健康的危險。再者，核四是廢棄不能運轉、沒有執照，位處地震帶的拼裝工廠，怎能執意興建，又要一再重蹈覆轍。

    永社理事長黃帝穎說，國民黨汙衊萊豬是瘋豬肉、謝龍介聲稱吃了睪丸會縮，都是沒有科學證據的說法，若反美豬公投通過，絕對影響台灣加入CPTPP，台灣還會被韓國超車。核四公投方面，國民黨的侯友宜、李姿妙反對重啟核四，侯昨日所寫千字文其實是「理性藍」與「理盲藍」的分手，希望民眾四項公投能投下反對票。

    台灣國家聯盟指出，本次連署社團有台灣醫界聯盟、台灣瀛社、關懷文教基金會、台灣教授協會、台灣之友會、台灣獨立建國聯盟、台北水噹噹姊妹聯盟、台灣教師協會、台灣基督長老教會、台灣21世紀婦女協會、台灣北社、台灣安全促進會、台灣永社、台北新文化登山會、台灣蕃薯藤協進會、台灣基進。

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