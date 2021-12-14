五倍券期限到明年4月 市議員質疑市府未續規劃方案搶商機

市議員江肇國（右二）批市府對4月底才到期的五倍券竟無規劃方案搶商機。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/14 13:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市購物節雖已結束，但發票可登錄到16日，多位民進黨市議員批市府自稱登錄金額達283億元，質疑是否灌水，同時，購物節已結束，但是5倍券使用期限到明年4月底，還有700多億元的商機，市府居然沒有規劃方案來搶這700億元的商機，呼籲還有4個多個月，趕快籌畫還來得及。

市長盧秀燕表示，購物節之後，還有十大伴手禮、跨年晚會及燈會等，台中市活動辦得比別的縣市強，就會吸引民眾前來台中市觀光，就會使用5倍券。

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台中市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員江肇國、江肇國、賴佳微、周永鴻、張家銨、蔡耀頡、李天生、曾朝榮、蔡成圭多位市議員對市府對外宣稱購物節的成效提出質疑。

江肇國表示，購物節已於9日結束，發票登錄延長至16日，他拿一張加油的發票，用手動登錄，金額寫6千元，竟然也登錄成功，讓他深感懷疑，市府所說的283億是否有灌水，而且花了比往年多出的12倍預算，只有3倍效果，是否太少。

江肇國表示，市府說登錄的金額有283億元，但是若是有人用手動亂填金額，就是灌水，同時，他認為，會有如此金額在於通貨膨漲、剛好發五倍券及報復性消費因素。

江肇國並質疑，購物節已於9日結束，但是5倍券的使用期限到明年4月底，商家兌換到6月30日，民眾可購買的時間還有4個多月，商機高達700億元，但他看不到台中市府有任何的方案來搶這筆商機。

江肇國表示，高雄市有夜市券來搶，但是市長盧秀燕只會念出10大伴手禮如同行事曆的活動，這些前市長胡志強時代就有規劃，每年都會辦的活動，並非針對購物節。

江肇國表示，距離五倍券4月底使用最後期限還有4個多月，請市府趕快想出搶商機的方案，還來得及。

台中市政府表示，因為5月中旬疫情重創台灣，造成經濟疲弱和產業損失，中央發行五倍券藉此振興經濟，除了中央的措施外，台中市也從10月上旬開始推廣購物節，截至13日止，統計發票登錄金額已破283億元，APP下載次數達108萬次。

其中，51億元是來自彰化，南投，新北等外縣市的民眾來台中消費，232億元是台中本地消費金額，成效全國第一，持續振興台中的消費力道、提升經濟商業發展；另外，台中市還有許多活動，包含十大伴手禮、耶誕節、跨年、中台灣元宵燈會等各式活動，預計將吸引各縣市民眾造訪，持續振興台中經濟，至於登錄錯誤的金額，後端有檢核機制，若中獎是無法領獎金。

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