民進黨中市議會黨團總召改選 現任總召謝明源：公投後協調

資深中市議員何敏誠（右）下屆不參選，希望有始有終，擔任本屆第四任議會黨團總召。（記者蘇金鳳攝）

2021/12/14 09:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市議會黨團本屆第3任總召任期年底到期，黨團開放黨籍市議員登記，目前有何敏誠、王立任及江肇國3人登記，王立任及江肇國皆表示，明年是選舉年，相當重要；而資深市議員何敏誠表示，他要退休，下屆已不再參選，希望有始有終，另一個原因是希望淡化派系。

民進黨台中市議會黨團總召的任期1年，本屆第3任總召任期年底到期，開放黨籍市議員登記，15日截止。現任總召謝明源表示，目前有3人登記，分別是正國會的江肇國、新潮流的王立任，還有派系色彩較淡的何敏誠，15日登記截止，會在公投後再協調。

請繼續往下閱讀...

江肇國表示，由於明年是選舉年，非常重要，他將結合黨團年輕的市議員，結合民進黨市長參選人，一同打選戰。

王立任也表示，明年是選舉年，非常重要，黨團需要有戰鬥力。

何敏誠指出，他曾擔任民進黨台中市議會黨團總召1屆4任，當時並未限制任期，他是第一位總召做了4年中市黨籍市議員，好像立法院的柯建銘，而他這屆任期結束就要退休了，因此希望有始有終。

何敏誠並表示，他現今沒有派系，而且第4年的總召很重要，關乎市長及市議員選舉，他擔任總召可淡化派系，黨團民進黨。何敏誠並指出，他擔任總召是要團結民進黨，但目前有3人有意願，若協調不成，要用投票，他就退出，他不希望因為要選總召反而破壞了大家的感情。

新系中市議員王立任登記爭取下任黨團總召。（記者蘇金鳳攝）

正國會中市議員江肇國登記爭取擔任下任黨團總召。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法