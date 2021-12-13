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    桃園公投選舉人數出爐 4.2萬名18至19歲市民可投票

    桃園市選舉委員會表示，全市共有4萬2191名18至19歲年輕人，可參與18日登場的全國性公民投票案。（記者魏瑾筠攝）

    桃園市選舉委員會表示，全市共有4萬2191名18至19歲年輕人，可參與18日登場的全國性公民投票案。（記者魏瑾筠攝）

    2021/12/13 19:30

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市選舉委員會今公布全國性公民投票案第17案至第20案投票權人數，全市共有186萬9908人具有投票權，值得注意的是，因應公投投票權人年齡下修至18歲，全市共有4萬2191名18至19歲年輕人可參與此次全國性選舉。

    桃園市選委會指出，這次公投案包括重啟核四、公投綁大選、反萊豬進口及珍愛藻礁等四項公投案，由於近年來桃園人口不斷增加，投票權人數也不斷攀升，配合人口增加、方便選民投票，這次13區共設有1312個投開票所，為歷年之最；至於選舉權人數，以桃園區37萬5012人具有投票權最多，復興區僅有1萬036人最少。

    桃園市選委會表示，由於立法院2017年底三讀通過「公投法」修正案，將投票權人年齡自20歲下修至18歲，這除了是「公投法」修法後第一次公投，經統計，全市共有4萬2191名18至19歲者，可參與此次投票。

    桃園市選委會強調，這是全國性公投案，桃園的選舉結果並不代表最終選舉結果，並提醒民眾18日投票當天，應攜帶本人身分證、印章，在當天上午8點至下午4點至投票通知單上的投票所進行投票，配合武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫規定，務必全程配戴口罩。

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