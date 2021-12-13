林秉樞打特權疫苗？ 高嘉瑜：若有不法請法院去調查他

民進黨立委高嘉瑜今舉辦「性侵害犯罪防治法」修法記者會。（高嘉瑜國會辦公室提供）

2021/12/13 13:20

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴，震驚社會，而今又爆出案外案。國民黨籍台北市議員游淑慧於臉書爆料，林秉樞7月中即施打第一劑武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，但當時尚未開放43歲民眾預約，疑似打特權疫苗。對此，高嘉瑜今受訪時僅簡短回應：「若有不法請法院去調查他」。

游淑慧指她接獲檢舉，林秉樞兩劑施打的診所，一間在北部、一間在台中，檢舉資料中也點名：第一劑是在之前喬疫苗事件中引起軒然大波的台北禾馨系統內某一診所施打，第二劑則遠赴台中榮總施打。而衛福部長陳時中說：「林秉樞施打的時間大概是在7月中跟10月初，是在一般的平台施打」。

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游淑慧說，疫苗預約施打平台系統是7月6日開放登記，7月12日發送第一批預約簡訊，7月16日後才開始施打，打的是AZ，第一批施打的是50歲以上，很明顯，43歲的林秉樞並不符資格；而10月初的施打梯次，第二劑施打的資格為50歲至64歲，開放施打的也是AZ。43歲的林秉樞怎麼能打？

而在歷經網紅「小玉」換臉事件、林秉樞家暴案後，高嘉瑜今與民進黨立委蔡易餘、何志偉、許智傑、江永昌共同舉行「性侵害犯罪防治法」修法記者會。媒體於會後詢問高有關林被控施打特權疫苗一事，高僅稱「交由律師回答」，而在高步出會議室後，媒體持續追問，她才表示「若有不法請法院去調查他」。

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