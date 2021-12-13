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    潘孟安「接班說」引議論 周春米：不要在說文解字打轉

    民進黨立委周春米。（資料照）

    民進黨立委周春米。（資料照）

    2021/12/13 12:25

    〔記者謝君臨／台北報導〕屏東縣長潘孟安昨出席「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，首度公開表態下屆縣長接班人「唯一支持周春米」。對此，同樣爭取民進黨提名的莊瑞雄、鍾佳濱均強調，屏東的未來「沒有接班」這回事；民進黨立委周春米則說，重點不是在說文解字打轉，潘縣長表達的是希望縣政延續，可以交棒給為屏東努力付出最多的人

    潘孟安任期將屆，綠營為延續執政，黨籍立委莊瑞雄、鍾佳濱及周春米都表態參選，面對黨內出現競爭，潘孟安的意向格外備受關注，繼上月28日在周春米主辦的公投四個不同意場要「大家來支持」周春米後，昨天更是直接用「接班」兩個字來向選民表態。

    對此，莊瑞雄表示，正當全黨為台灣發展的公投案在共同打拚的時候，這個時候來發布所謂的接班，是不是急了點？如果過去我們敬愛的曹老師（指前屏東縣長曹啟鴻）也搞指定接班這回事的話，那可能今天的縣長，可能不是我們的潘縣長了。卸任的縣長其實只有交棒的問題，屏東的未來，是由大家共同來決定，不能被指定。

    鍾佳濱則說，即將卸任的縣市長是交棒、而非接班，民進黨的傳統是黨提名的人選出爐後，就應全黨團結，黨員對此都非常清楚，對於潘縣長昨天說出的接班說法，很多人都不熟悉，「就民主的傳統來說，就只有交棒、沒有接班」。

    對於莊瑞雄、鍾佳濱的發言，周春米稍早表示，重點不是在說文解字打轉，潘縣長表達的是希望縣政延續，可以交棒給為屏東努力付出最多的人，延續屏東的品牌與可貴的屏東價值。

    周春米強調，台灣是民主社會，民主社會下不會有人覺得誰是指定接棒，最重要的是縣民的認可，大家也都會繼續努力爭取縣民的支持，感謝潘縣長的肯定，但相信選民也一定可以看見自己一路以來為屏東的努力與付出。

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