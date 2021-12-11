宣講公投不同意 賴清德：搬開阻擋台灣發展的4顆大石頭

左起高雄市長陳其邁、台灣基進黨主席陳奕齊、副總統賴清德、屏東縣長潘孟安、陳柏惟、滅火器楊大正等人，在高雄三民公園由台灣基進舉行的「護台灣，戰未來」活動中，一同站上舞台高喊「四個不同意，台灣進國際」。（記者許麗娟攝）

2021/12/11 22:36

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣基進今晚（11日）在高雄市三民公園舉行「護台灣，戰未來」公投4個不同意宣講晚會，會場擠進近2000人，副總統賴清德也受邀上台助講，賴清德表示，4個公投若同意過關，會阻止台灣未來的去路，國民黨搬了4個石頭阻擋台灣，搬開4個石頭、打開大門，為了子孫的未來打拚。

賴清德上台先讚揚台灣基進把守護台灣當做使命，是守護台灣新的力量，12月18日應投下公投4個不同意，中國對台灣的打壓無所不在，不論在外交或戰鬥機擾台，但不論日本首相安倍晉三、美國總統拜登，亦或澳洲、歐盟等國家都站在台灣這邊，主要原因是台灣防疫成功，能守護自己也能幫助他人；再者，看到台灣科技與產業的能力，台灣10月外銷突破400億美元，今年的經濟成長率是亞洲四小龍第1名，國際社會認同台灣是國際進步的力量，因此要共同堅持民主、守護主權，對台灣要有信心。

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賴清德接著說，四大公投對台灣沒有幫助，不僅不會進步，甚至會走回頭路，核四重啟會影響台灣環境的安全；珍愛藻礁公投部分，政府已做了藻礁的保護，天然氣接收站的碼頭退碼頭退了1200公尺，面積也從232公頃縮為23公頃。

賴清德再指出，反萊豬會影響台灣的貿易，政府已做了食品安全的把關，做到清楚標示和公布，不想買不會買到、不想吃也不會吃到，若通過將阻止台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）和與美國談判的雙邊貿易協定（BTA），對經濟影響相當大。

賴清德、高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安、台灣基進黨主席陳奕齊、3Q哥陳柏惟、滅火器楊大正等人，也在晚會最後，一同上台合唱「咱站出來」，並強調1218一定要「四個不同意，台灣進國際」。

台灣基進在高雄市三民公園的四大公投說明大型晚會，現場湧進近2000人到場。（記者許麗娟攝）

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