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    首頁　>　政治

    馬英九、楊瓊瓔合體掃菜市場 為公投催票「四個都同意」

    前總統馬英九（中）到潭子宣傳公投「四個都同意」。（記者張軒哲攝）

    前總統馬英九（中）到潭子宣傳公投「四個都同意」。（記者張軒哲攝）

    2021/12/11 16:42

    〔記者張軒哲／台中報導〕公投將於18日登場，前總統馬英九及立法委員楊瓊瓔、台中市議員賴朝國11日合體前進潭子2個菜市場掃街跟攤商請託，並於得天宮、潭水亭公投宣講並發送限量水果月曆，爭取更多關心下一代的媽媽們站出來，呼籲大家投下「四個都同意、人民最有利」。

    馬英九今日到市場跟攤商搏感情沿街向攤商買了花生、小丁香炒花生、蘋果、小蕃茄、柳橙汁等，熱情攤商不收錢要送馬總統，馬英九堅持自己掏錢購買才可以，提醒大家18日一定要去投票。

    馬英九表示，反萊豬這個公投很奇怪，在美國有80％的豬是沒有萊劑的，美國賣給歐洲、中國大陸都是沒有萊劑的；民進黨說不能反對萊豬進口，否則不能加入CPTPP，胡說八道，美國根本不是CPTPP的會員，尤其英國與中國都要加入CPTPP，他強調，沒有反美豬，只要牠沒有萊劑就可進口。

    至於公投綁大選，馬英九說，這原本是民進黨的主張，但2018年的公投民進黨幾乎都輸了，把責任歸咎於公投門檻太寬，接著又修法不能綁大選，大家應一起支持公投綁大選，因實施公投就是實施憲法的直接民主。

    馬英九強調，桃園藻礁是全世界環保人士重視的景觀，民進黨政府已經把橋墩打到藻礁區，說不破壞藻礁都是騙人的。

    針對核四重啟議題，馬英九指出，總統蔡英文任內，已發生3次全台大停電，代表台灣有缺電的問題，核四有了之後，台灣缺電危機、空污問題可以緩和，呼籲要站出來支持核四，他並且強調，經濟部說北部天然氣用很多，所以建三接，不要燒煤，但天然氣排碳也排甲烷，最好的方法用不會污染的核電。

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