大學生籲不要「擋氣換煤」 蔡其昌要盧秀燕表明三接公投立場

立法院副院長蔡其昌（右三）要求台中市長盧秀燕，針對三接公投議題表明立場。（記者張瑞楨攝）

2021/12/11 12:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕來自台中市各大學的一群大學生，今天與立法院副院長蔡其昌召開記者會，他們對三接公投（珍愛藻礁）相當憂慮，提出「三個呼籲顧台中」，呼籲市民投下不同意票，確保個人健康、經濟與環境「三贏」，蔡其昌與這群年輕人並質疑，打著「空氣換新」口號勝選台中市長的盧秀燕，竟一再阻擋台中火力發電廠，以天然氣汰換燃煤發電，蔡其昌更要求盧秀燕針對三接公投議題表明立場。

對此，台中市政府表示，針對空污問題，市府長期主張降低燃煤，改善空品，盧市長上任後，提出藍天白雲計畫等策略，據中央資料顯示，通算去年的台中空品PM2.5是15.4微克，已接近國家標準，顯見空氣品質進步中。

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另外，盧市長也已說明，只要是守護食安、保護人民健康、保障環境生態、節省人民時間等的主張，她都支持，公投是民意的展現，中市府會尊重公投的結果。

盧秀燕對四項公投至今仍不願明確表達立場，昨天國民黨於台中市舉辦公投說明會，盧秀燕未出席，她僅於昨天於市議員逼問下說，對於守護食安、守護人民健康、守護環境、守護環保生態的主張，她都支持同意；對於投票結果，她予以尊重。

這場由民進黨青年部於台中市舉辦的「中部學生反空污挺三接記者會」，邀請20名中部大學青年共同發聲，表達「藻礁保育」、「供電穩定」、「空污改善」三張考卷都應高分過關的訴求，這群大學生主要來自中興大學、東海大學、逢甲大學、靜宜大學與台中教育大學。

台中土生土長，並曾擔任亞洲大學學生會長的賴宥澄表示，空污是所有台中人都感同身受的議題，近年中央政府提出的「以氣代煤」方案，能大幅減少六成以上空污排放，三接是合理的規劃，對台中人更是減少空污、照顧健康的環保建設。

來自高雄、就讀東海大學的莊雅涵強調，供電穩定、經濟發展是中部人和南部人共同的心聲，如果能把中南部發的電，留下來創造更多、更棒的就業機會，必須「北漂」工作的青年就可以回到家鄉打拚，中南部學生也不用擔心一定要離開家鄉才有好發展，如此才能真正改變經濟結構上的重北輕南。

蔡其昌則說，盧秀燕應清楚表態此議題的立場，這三年來盧沒有作為，除了延續林佳龍政策之外，別無新作法，中火「以氣換煤」，用比較環保的燃氣，取代不環保的燃煤，盧秀燕擋了兩年不發建照，中央只好自行發照給中火，這次三接議題，盧秀燕應表態不同意，否則過去喊空污，事實上卻無作為，如果三接不能興建，未來該如何供電穩定？

他強調，盧秀燕應該來聽聽年輕人的說法，也應該對國民黨支持的三接遷離公投表達不同意，才能明確回應「市長換人空氣換新」的競選承諾。

大學生希望珍愛藻礁（三接）不同意，以兼顧空污改善、藻礁保育與供電穩定。（記者張瑞楨攝）

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