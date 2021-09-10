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    中市五倍券加碼版搞神祕 蔡其昌：大家都覺得怪

    中市五倍券加碼版搞神祕，蔡其昌：「大家都覺得怪」。（記者蘇孟娟攝）

    中市五倍券加碼版搞神祕，蔡其昌：「大家都覺得怪」。（記者蘇孟娟攝）

    2021/09/10 13:18

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕行政院昨公布振興五倍券最快10月8日可領取使用，但台中市相關振興加碼方案被市長盧秀燕列最高機密，「台中加碼版」內容迄今不明；立法院副院長蔡其昌指出，地方政府加碼支持5倍券是好事，商家急因應「搶錢」，市府卻故弄玄虛、搞神祕，「大家都覺得怪」，促市府加速公佈，以免振興美意打折。

    盧秀燕昨日則是重申，市府正加緊「final」確認相關方案，預計下週就能公布，請大家再拭目以待。

    蔡其昌指出，地方政府要加碼振興五倍券刺激消費、振興經濟，表示不分藍綠共同支持五倍券，這是好事，但好事不需要搞神祕。

    蔡其昌說，尤其對商家而言，五倍券象徵龐大商機，為了吸引五倍券或「市府想加碼的、連名字都不知道的什麼券」，引頸期盼能及早「做好搶錢的準備」，規劃再加碼方案，但眼看10月8日開用在即，市府卻不及早公佈方案以利各廠家因應，憂市府原本設定的振興經濟、刺激台中消費的立意及預期效果，均可能因讓大家因應不及而打折。

    蔡其昌說，這種事情愈早公佈愈好，大可不必神神祕祕、故弄玄虛。他還說，如果台中市府是規劃來不及，可以讓市民知道，團隊規劃來不及要找時間公佈，而不是對外營造好像加碼很大，卻又說不出所以然，政策不確定感會讓大家擔憂，甚至來不及搶商機。

    蔡其昌再說，肯定市府加碼配合中央券的使用，但應及早公布，隱隱晦晦、曖昧不明，「大家都覺得怪」、「大家都不知道他們在幹嘛」。

    此外，針對Delta來勢洶洶雙北疫情升溫，台中市大雅區公所昨日被議員踢爆竟率134名里鄰長出遊，除遊程3天2夜，更違反防疫規定共餐共食，引起不少效應。

    蔡其昌也說，基層里鄰長辛苦大家都知道，也應該慰勞，但因目前正值疫情期間，且這波有Delta威脅，大家都很緊張之際，市府應以防疫為優先考量才對。

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