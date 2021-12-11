顏寬恒比4幫忙助選？ 林靜儀：可能以前選得太輕鬆

林靜儀接受媒體聯訪。（記者何宗翰攝）

2021/12/11 09:34

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市第二選區立委補選參選人林靜儀，今天在大肚區接受媒體連訪時，被問及對手顏寬恒拜票戴4根手指的手套，是否在幫4號的她助選？林靜儀表示，這是選舉過程的花絮，那一款手套本來就只有4根手指頭，可能她的對手以前都選得十分輕鬆，「比較沒有像我們已經很熟悉這些選舉工具，才會有這麼一個比較輕鬆、有趣的一個花絮。」

關於藍營大咖目前還沒有出面幫對手輔選，林靜儀表示，這可能跟不同政黨之間。對於這次的補選有不同的立場，之前國民黨操弄台中市第二選區罷免的時候，幾乎是傾全黨之力，結果罷免完之後，國民黨有沒有負責任地推出一個他們公認覺得夠優質的候選人來選呢？真的不要把台中市、第二選區，或者是把全台灣的補選跟罷免，甚至包含公投當成是國民黨政治遊戲的一部分。

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被問及對手一天車隊掃街5區、搶攻陸戰的看法，林靜儀表示，抽籤結束那天也車掃5區，而且她是全程站在車上，還有直播，一直到晚上7點多的霧峰，不曉得對手有沒有那5區也全部都在車上，因為就她了解是沒有，所以相信是有比對手花更多的精神，與更多努力的。

對顏寬恒之前說因為資源不足，所以晚成立競選總部，現在卻看到競選看板林立，林靜儀表示，不要讓她再笑了，大家各有定見，他要說資源不足，「這句話不要說是我們的支持者不信了」，她相信全台灣的民眾都不會信的。

對於顏家在公保地上違建拆除速度緩慢，林靜儀表示，可見他們對於這個違建使用了這麼久，心態上好像並沒有認為這樣的行為並不是很可取。公保地他們是清楚知道是公保地之後進去買的，若說不知道這公保地不能這樣蓋、不知道這是違建，是完全對於法治沒有概念嗎？相較於其他公保地的狀況，其實是原來的土地被徵收，這跟買一塊公保地、在上面蓋違建，被拆了才出來哇哇叫是不一樣的。

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