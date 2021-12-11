「公公偏投痛」宣導公投不同意 楊大正、張博洋號召年輕人

台灣基進新聞部主任張博洋（右）呼籲年輕朋友，1218投下四個不同意，讓台灣大步向前行。（台灣基進提供）

2021/12/11 09:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕滅火器樂團主唱楊大正、台灣基進新聞部主任張博洋等人，昨晚挺進高雄獨立音樂酒吧「百樂門酒館」，宣導公投四個不同意，吸引上百年輕人參加。

「百樂門酒館」昨晚舉行「公公偏投痛 ，高雄囝仔出來講」活動，邀請張博洋、楊大正 及獨立樂團「煙雨飄渺」、 「薄荷綠工廠」宣講與演唱，吸引上百人參加。

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開場的「煙雨飄渺」說，公投綁大選的話，不只得看政見，還得研究公投。還虧說：「要不是有些總統的政見只有一條，什麼台灣安全人民有錢，不然政見就看不完，無法做出更好的選擇，所以請大家公投綁大選，不同意！」

楊大正則分享自己創作「繼續向前行」這首歌時，是和日本觀光相關單位合作，實際到了日本受核災影響的地區，看到許多工作人員還在努力清除輻射，而公園與溜滑梯都是靜止的，一切都很孤寂，不禁想著「這種事情就是只怕萬一，賭不得！」

楊大正並與張博洋對談，言談間充滿無奈，他們認為，明明有這麼多人努力帶領台灣往前，卻只能一再為了某些人的「亂」，停下腳步，進三步，只得退兩步，呼籲年輕朋友，1218投下四個不同意，讓台灣大步向前行。

「公公偏投痛，高雄囝仔出來講」活動，吸引上百人參加。（台灣基進提供）

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