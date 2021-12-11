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    無懼中國施壓！ 美眾院外委會主席擬明年1月率團訪台

    美國聯邦眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）表示，他計畫明年1月率領跨黨派國會議員團訪問台灣。（美聯社資料照）

    美國聯邦眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）表示，他計畫明年1月率領跨黨派國會議員團訪問台灣。（美聯社資料照）

    2021/12/11 07:33

    〔即時新聞／綜合報導〕尼加拉瓜宣布與台灣斷交之際，美國聯邦眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）表示，他計畫明年1月率領跨黨派國會議員團訪問台灣，重申美國對台灣的承諾，強調不會因為中國威脅而取消訪問。

    https://thehill.com/homenews/house/585264-key-house-chairman-wants-to-lead-codel-to-taiwan-in-january《國會山莊報》（The Hill）報導，米克斯9日在眾議院大樓外接受專訪表示，拜登政府與其他政界人士已清楚表明美國在台灣議題上的立場，就是「美國與台灣站在一起」，確保台灣擁有自我防衛的能力，如果中國試圖入侵台灣，「我們認為會是個天大錯誤」，而台灣長期依據「協議」的存在方式也應維持不變。

    今年11月，有2組美國國會議員團訪問台灣，且都在訪台期間與總統蔡英文會晤，米克斯說，他也有此計畫，只要是以國會官方訪問團身分出訪，議員們都會嘗試與當地元首見面。

    11月訪問台灣的共和黨籍聯邦眾議員梅絲（Nancy Mace）曾爆料，國會議員團訪台消息曝光後，曾遭到中國大使館致電施壓。米克斯表示，他不害怕被施壓，「我將起身站起來為我的信仰發聲，沒有人可以威脅要我停止。」

    米克斯補充說，台灣將是國會議員團1月亞洲行的其中一站，可能會邀請超過50位的眾議院外委會議員。

    一名民主黨籍的眾院外委會議員表示，他將參與這次的訪問，相信跨黨派議員也都會有興趣參與，因為面對盟友遭到威脅的時刻，對美國來說表達支持非常重要。

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