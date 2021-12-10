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    首頁　>　政治

    四大公投攸關台灣去路 賴清德拜託雲林鄉親：全部不同意

    副總統賴清德斗六開講，強調四大公投案攸關台灣安全，全部不同意。（記者詹士弘攝）

    副總統賴清德斗六開講，強調四大公投案攸關台灣安全，全部不同意。（記者詹士弘攝）

    2021/12/10 22:52

    〔記者詹士弘／雲林報導〕四大公投倒數，民進黨立委劉建國今晚在斗六南聖宮舉辦「公投四個不同意台灣更有力」說明會，吸引約3000人聆聽，副總統賴清德表示，四大公投案攸關台灣安全問題，呼籲民眾全部不同意，台灣更有力。

    賴清德說，四大公投案都是經20年以上紛爭，好不容易才有了結果，大家千萬別再「翻桌」，中國對台灣要打要殺，外交封鎖，飛機擾台隔時不隔日，在這種情況下，我們一定要團結，大家要合作，大家要繼續往前走，台灣是沒有多少個20年可以吵吵鬧鬧！

    賴清德強調，18日公投案的重要性不下於總統、副總統選舉，會影響台灣未來生存發展，如果公投案通過了，台灣是失信於美國、失信於國際社會，當國際社會關心台灣、支持台灣的時候，我們千萬不要用這種態度來面對國際社會，如果公投通過了，國際社會會「霧煞煞」，為什麼如此勇敢、堅持民主，捍衛主權、對抗共產制度的台灣，怎麼會作這種決定？

    美國對台灣不論是政治、經濟、外交、國防沒一樣不幫台灣，結果已經開放的東西為什麼會走回頭路？美國也會「霧煞煞」，這對台灣不利、對台美的發展不利、對要走進國際社會的台灣也不利。

    賴清德最後表示，四大公投案任何一案通過，對台灣都會產生很大影響，就像4顆石頭，擋住台灣的去路，所以他誠懇向雲林鄉親拜託，一起搬走這4塊石頭，把門打開，把路鋪好，讓年輕人及未來子孫能到國際上和人家競爭。

    副總統賴清德斗六開講，向台下群眾打招呼。（記者詹士弘攝）

    副總統賴清德斗六開講，向台下群眾打招呼。（記者詹士弘攝）

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