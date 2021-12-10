李岳融11月駐尼加拉瓜即逢斷交 成末代大使

李岳融（中）11月才接任駐尼加拉瓜大使。圖為李擔任駐秘魯代表期間。（中央社）

2021/12/10 14:01

〔中央社〕駐尼加拉瓜大使李岳融11月走馬上任，12月7日出席當地僑校「中尼學校」畢業典禮，不料，尼加拉瓜今天宣布與中華民國斷交，他也因此成為末代大使。

尼加拉瓜政府今天宣布與中華民國斷絕外交關係，轉向支持北京當局，承認一中原則。外交部發布聲明表示，即日起終止與尼加拉瓜外交關係。

請繼續往下閱讀...

根據駐尼加拉瓜大使館官網，李岳融11月上任後，同月24日應尼加拉瓜首都馬納瓜市市長盧伊達（Reyna Rueda）邀請，共同主持貧民新屋捐贈儀式；這是李岳融向尼加拉瓜外長孟卡達（Denis Moncada）呈遞到任國書副本後，首次以大使名義參與公開活動。

活動當天，盧伊達致詞表示，尼加拉瓜與台灣政府合作關係向來密切，各項雙邊合作計畫遍及尼加拉瓜全境，台灣致力改善尼加拉瓜人民生活，令人深感敬佩。

李岳融12月7日出席尼加拉瓜僑校「中尼學校」（Colegio Chino Nicaraguense）小學部6年級生畢業典禮。中尼學校校長致詞感謝大使館多年來的支持，並歡迎李岳融抵任履新。

至於去年底才剛到任的尼加拉瓜駐台大使李蜜娜，由於年僅25歲、外型亮眼，當時引起媒體爭相報導。

李蜜娜曾是台灣獎學金的受獎生，2018年從銘傳大學畢業，去年10月向總統蔡英文呈遞到任國書時，李蜜娜還秀中文說「謝謝蔡總統、謝謝台灣」。

李蜜娜來台後，出席公開場合暢談當年在台學習，包括參加台灣傳統歌活動，深入瞭解台灣傳統文化之美，也強調擔任大使後，成為尼加拉瓜與台灣雙邊邦誼的重要橋梁。

沒想到言猶在耳，尼加拉瓜卻突然片面宣布斷交，也將終止李蜜娜短短一年多的駐台生涯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法