尼加拉瓜與我斷交 李安妮：台灣正在改寫外交教科書

李前總統長女李安妮。（資料照）

2021/12/10 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕尼加拉瓜於當地週四時間，突然宣布與我國斷絕外交關係，並承認「一個中國」，消息一出引發熱烈討論，對此，前總統李登輝長女李安妮，今日也在個人臉書發表看法。

李安妮在臉書寫下「台灣正在改寫外交教科書」，務實外交的內涵比正式外交的外衣讓人民更有感，外交工作的目的不是為政府或執政黨增加一個駐點、加掛一面國旗，而是在協助人民拓展國際空間。

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李安妮表示，近年來觀察國際間幾個「民主」大國在台的臉書，老早就將「外交」工作置焦於跟台灣人民的互動關係。隨便點入AIT（美）、日台交流協會、BOT（英）、BFT（法）、GIT（德）、EETO（歐盟）等國的臉書或官網，就可以察覺到此一現象。

李安妮認為「或許這也是各國因應新媒體的新作為，但無可諱言的是CONTENT改變了，何嘗不也是MINDSET的一種轉變」。

李安妮指出，「對中華民國政府而言，長期以來建交、斷頭都是天大的事情，對台灣人而言，可以全球自由移動、做成生意、資訊流通、兩國人民相互喜愛就是外交的全部」。

最後李安妮寫下，「全世界大概也只有中華民國政府的外交部裡頭，設置有一個這麼活耀的NGO委員會，深受國內外NGO組織的喜愛與驚豔」。

針對尼加拉瓜宣布與我國斷絕外交關係，前總統李登輝的長女李安妮今日在個人臉書發表看法。（圖擷取自李安妮臉書）

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