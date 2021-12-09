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    首頁　>　政治

    公投對立衝突搞得像選舉 侯友宜：黨意不能超過民意

    面對萊豬議題，侯友宜反問，政治能超越健康安全嗎？人民沒有健康、沒有生命還要什麼呢？（擷取自臉書）

    面對萊豬議題，侯友宜反問，政治能超越健康安全嗎？人民沒有健康、沒有生命還要什麼呢？（擷取自臉書）

    2021/12/09 19:46

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天下午接受廣播節目專訪，面對國民黨內批評他對於四項公投沒有表態，侯友宜認為，公投是專業、理性、科學能夠好好辯論，民眾冷靜思考後就尊重民意，如今卻搞得像是選舉，對立、衝突，大家不煩？人民不累嗎？他說，民生議題就是要清楚論述，尊重民意，而非把黨的原有意識超過民意。

    侯友宜說，父親的行為身教，促使他願意為國家、人民犧牲的熱忱，所以，國家人民權益必定擺在最前面，再有黨、才有派，沒有個人，自己追求的也非職位而是定位，到底要為了台灣這個國家做些什麼。

    「中央要拿出核安、核廢料的魄力決心」

    他說，公投兩項議題涉及到能源政策，中央要清楚論述，而非製造對立，而地方、中央的權責也要劃分清楚，共同面對，他擔任11年的核安監督委員會主委，與專家學者一同討論，中央要拿出核安、核廢料的魄力決心，這是科學解決的態度，如果無法下定決心，受害的是台灣民眾。

    談萊豬 反問「政治能超越健康安全嗎？」

    至於萊豬議題，侯友宜反問，政治能超越健康安全嗎？人民沒有健康、沒有生命還要什麼呢？自己是豬肉攤長大的孩子，台灣豬肉好吃、健康有營養，父親也告誡一定要賣最新鮮的豬肉，然而要進口的萊豬，歐洲有吃嗎？美國大部分民眾有吃嗎？這不是政治選舉，而是要守護人民健康。

    面對國民黨內認為侯友宜對公投曖昧，出現要用選票教訓等聲音。侯友宜說，選舉沒有那麼重要、職位沒有那麼重要，重要的是定位、別人怎麼看，堅持自己的信念價值，才有犧牲奉獻的熱忱，如果事情都用選票考量，這樣就做不成很多事情，像是任內整頓五股垃圾山、塭仔圳，雖然過程中有許多人的想法不同，都會尊重，但堅持的價值不能變。

    侯友宜說，自己1975年入國民黨，但是從警要保持行政中立，沒有參加黨的活動、一路走來都是始終如一，對於名嘴說他加入民進黨，看了都覺得笑死人，不願多談和回應。

    侯友宜也說，身為政府要給全台灣人民靜好歲月，多年來看見台灣對立、衝突，嚴重撕裂台灣人情感，出來從政是想團結台灣，為國家、中華民國台灣好好做事。

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