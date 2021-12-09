陳吉仲：反萊豬公投若通過 台美經貿關係大倒退

農委會主委陳吉仲表示，若反萊豬公投通過，台美原本緊密的經貿關係將嚴重受到影響。（記者楊媛婷攝）

2021/12/09 09:40

〔記者楊媛婷／台北報導〕總統蔡英文昨出席美國商會70周年活動，並強調台美是非常重要的經貿夥伴，不過前美國國防部官員薛瑞福表示，如果12月18日反萊豬進口的公投若通過，將影響台美經貿關係。農委會主委陳吉仲今（9日）坦言，若反萊豬公投通過，台美原本合作緊密的經貿關係確實會大倒退，甚至影響台灣加入區域經貿組織。

薛瑞福指出，若台灣在萊豬議題走回頭路，不只影響台美貿易關係，甚至還會波及其他面向的互動，也會讓中國施壓孤立台灣的力道漸強，建議台灣不應該做出使自身更陷孤立的決定。

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陳吉仲今天出席經濟委員會審查農委會旗下特種基金預算審查，對於薛瑞福的說法，陳吉仲表示，不只薛瑞福這麼說，很多美國智庫學者、台灣學者如中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳都有提醒，若反萊豬公投通過，將會嚴重影響台美緊密的經貿合作關係，台灣目前正在積極申請加入的區域經貿組織CPTPP，裡面11個會員國每個國家都有開放萊豬進口，若反萊豬公投通過，將嚴重影響我國加入CPTPP的可能性。

陳吉仲補充，泰國去年就是因為沒有依照國際CODEX標準、國際貿易規則開放萊豬進口，因此遭美國取消兩百多億美元的關稅優惠，泰國今年迄今產品出口到美國的貿易額較去年同期就減少約1成。

反之，陳吉仲指出，去年8月蔡總統提出開放萊豬進口的政策後，原本停滯5年的台美TIFA就隨即重新啟動，他說，現在離公投還剩下9天，剩下的時間會盡全力將論述向全國國民說明清楚，他表示國民黨質疑的食安問題並不成立，尤其9年前馬英九時任總統時，就開放萊牛，開放近10年，國人平均一年吃符合CODEX標準的含萊劑美牛2.7公斤，比美豬的0.7公斤還高4倍，且全球109個國家都有開放萊豬進口。

陳吉仲說，開放萊豬進口後，政府也推出許多配套措施，包含做好產地來源國的清楚標示，民間實際上也沒有任何萊豬進口，目前國內國產豬的自給率更拉高到93%，他說豬農都說消費者現在買更多國產豬，豬價有好的水準、保障豬農收入，萊豬實際上也沒有進口，到底為什麼要搞反萊豬的公投案讓國家倒退。

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