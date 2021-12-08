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    首頁　>　政治

    美豬為何不能吃？ 蔡英文出席美國商會活動爽嗑美牛引聯想

    蔡英文今晚出席美國商會成立70週年慶祝活動，和與會者一同享用美牛料理。（圖取自蔡英文臉書）

    蔡英文今晚出席美國商會成立70週年慶祝活動，和與會者一同享用美牛料理。（圖取自蔡英文臉書）

    2021/12/08 23:57

    〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今晚（8日）出席美國商會70週年慶祝活動，與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、外交部長吳釗燮等人大啖美牛料理。在反萊豬議題持續引起各陣營激烈口水戰之際，總統在臉書分享吃美牛的照片，引發聯想。

    蔡英文今晚與孫曉雅、吳釗燮、行政院副院長沈榮津等人，參加台灣美國商會成立70週年的慶祝活動，結束後於臉書發文表示，「我要感謝台灣美國商會一直是台灣不可或缺的夥伴。過去以來，台美商會見證台灣的經濟發展，也支持台灣度過歷史的各項挑戰。尤其今年以來，台美在經貿領域有更深化的合作，我們在6月重啟了TIFA會談；第二屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）也在兩週前召開。」

    蔡英文接著說，「最新的好消息是，在這個禮拜一， 經濟部王美花部長跟美國商務部長雷蒙多直接對話，並宣布建立新的『台美科技貿易暨投資合作架構』（TTIC），共同商討鞏固關鍵供應鏈的行動方案。而台灣美國商會在促進這些重要且必要的合作上，都扮演關鍵角色。」

    蔡英文隨文還附上數張自己與眾人大啖美牛料理，在國內反萊豬議題吵得火熱之際，其照片彷彿是在呼應對支持反萊豬人士提出的質疑：「美牛可以吃，為什麼美豬不能吃？」引發網友聯想。她也在文中直言，「台灣開放美牛進口已經九年了，不僅受到很多人歡迎，也沒有傳出健康問題。不論是美豬或美牛，只要符合國際標準，大家都不必擔心，政府都會認真把關。」

    最後蔡英文強調，「台美一直是非常重要的經貿夥伴，我們都期待，未來台美能有更緊密的經貿合作。我們也要展現台灣走向世界的決心，進一步為區域經濟的發展與復甦做出貢獻。」

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