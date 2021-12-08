柯文哲拒發敬老金提覆議開酸藍綠 議員怒了：挑釁議會

對於恢復發放重陽敬老金，柯文哲大酸藍綠合作「是為了社會公義嗎？」（記者鄭名翔攝）

2021/12/08 18:54

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲堅決對台北市議會通過的「台北市重陽節禮金致送自治條例」提出覆議案，藍綠黨團將祭甲級動員反制，對此，柯文哲大酸藍綠合作「是為了社會公義嗎？」議員們被惹怒，怒轟提覆議如同挑釁，公然與議會對幹。

台北市議會國民黨團書記長王欣儀說，此案討論多年，市府態度也已明確，將不再要求柯文哲報告，屆時表決黨團不僅會發動「甲動」，且因覆議為不記名投票，為防止跑票，將要求同步舉手。至於柯文哲譏嘲「藍綠合作」，王欣儀認為，並未與民進黨有特別合作，只是身為民意代表，表達民意屬於天職。

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王欣儀說，議會通過恢復重陽敬老金並未限制金額，仍保留市府很大行政權，可依財源再做行政衡量，市府不該挑釁議會，屆時表決未通過反而丟臉，國際政治上，政府對民意機關提覆議是挑戰民意，若未通過，市府應負政治責任。

社會局長周榆修說明，過去仍持續針對中低收入的長輩發放敬老金，且相關老人福利支出於6年內增加26億，其中，健保費用以每年1億元增幅成長，若恢復一次性普發敬老金，反而難收實質成效，因此希望透過法定的覆議機制，希望再向議員與市民釐清市府訴求。

台北市長柯文哲堅決反對恢復發放重陽敬老金，提覆議案，藍綠黨團將祭甲級動員反制。（記者鄭名翔攝）

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