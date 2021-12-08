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    在野批三接讓藻礁生態慢性死亡 詹順貴：無法理解他們的邏輯...

    珍愛藻礁」公投領銜人潘忠政、國民黨立委林為洲等人今天指控三接會讓藻礁生態系「慢性死亡」，讓詹順貴（見圖）聽了直搖頭。（資料照）

    珍愛藻礁」公投領銜人潘忠政、國民黨立委林為洲等人今天指控三接會讓藻礁生態系「慢性死亡」，讓詹順貴（見圖）聽了直搖頭。（資料照）

    2021/12/08 17:19

    〔即時新聞／綜合報導〕四大公投進入倒數黃金週，投票日將於下週六（18日）登場。今天（8日）「珍愛藻礁」公投領銜人潘忠政等人指稱三接破壞藻礁生態的事實擺在眼前，蔡政府卻還「謊話連篇」。對此，前環保署副署長詹順貴忍不住跳出來直言，「越來越無法理解護礁盟的生態邏輯...」。

    潘忠政、反萊豬公投領銜人林為洲、國民黨立委李德維、民眾黨立委蔡壁如上午在立院召開記者會稱，他們昨天（7日）前往三接施工地點，直擊棧橋橋墩旁確實有混凝土覆蓋藻礁，鋼構還直插藻礁，斥責蔡政府聲稱三接沒有蓋在藻礁上是睜眼說瞎話，讓藻礁生態系「慢性死亡」。

    對此，前環保署副署長詹順貴下午在臉書發文表示，護礁盟先前提出的桃園大潭近海有封閉流場、外推方案會造成更嚴重的突堤效應、裸胸鯙分布密度、紅肉阿髻鮫哺育、鯊魚空間迷航等主張，陸續被相關領域專家學者指正有誤、未經科學驗證或沒有學理依據後，就改口不談，轉攻藻礁生態話題。

    但針對藻礁生態，「（護礁盟）先說嚴重破壞礁體，其次說滅絕，接著說仍會嚴重影響生態系，今天的記者會又說會讓藻礁生態系慢性死亡。」詹順貴說到這裡忍不住質疑，「潘忠政真的知道生態系是什麼嗎？知道生態熱點或生物多樣性熱點的定義是什麼嗎？生態是至高無上的單一價值，不能與減煤、減碳、減空污等環保價值等量齊觀兼容並蓄嗎？」

    詹順貴指出，「桃園藻礁露頭總共長達約27公里，不用以公投主所稱低潮線向外5海公里計算面積，只要以水深10米以內礁體主要出現（成長）範圍來乘，恐怕也有近萬公頃以上，棧橋落墩處確實會影響或破壞底下藻礁，但面積總共只有0.4公頃，換算比例不到萬分之一，護礁盟究竟是如何得出會導致藻礁生態系滅絕或慢性死亡的結果？是想像或將擔憂直接化為事實？」

    最後詹順貴直言，「護礁盟使用的形容詞一直非常聳動，一天到晚說沒有去過桃園大潭的人沒資格講當地藻礁生態，那是否應該用相同標準來檢視自己，總該提出一些調查評估的實證分析或學理依據，讓大家有機會瞭解或檢視吧？總不能我們持不同的看法，就老是直接扣上背棄、奴才、走狗，但自己卻始終提不出前後一致的完整論述與實證研究或學理吧！」

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