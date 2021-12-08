核四重啟期程、經費難估計 台電初估將耗時逾10年

立法院司法及法制委員會今舉辦「從核四安全談揭弊者保護制度，落實廉能政府及行政中立」公聽會，邀請專家學者及相關政府機關代表與會討論。（記者謝君臨翻攝）

2021/12/08 11:19

〔記者謝君臨／台北報導〕「重啟核四」等四項公投將於18日進行投票。根據台電就「核四現況」報告指出，若核四重啟，須進行核四鄰近海陸域地質再調查，並依調查結果重新評估廠房結構及設備耐震力，確認能否補強。若難以補強，或室內空間不足供設備進行補強，重啟工程勢必需投入大量的時間與金錢成本，所需時間初估超過10年。

立法院司法及法制委員會今舉辦「從核四安全談揭弊者保護制度，落實廉能政府及行政中立」公聽會，邀請專家學者及相關政府機關代表與會討論。

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台電報告指出，若核四重啟，須依原能會今年4月「龍門電廠地質再調查小組建議事項總結報告」要求，進行核四鄰近海陸域地質再調查，並依調查結果重新評估廠房結構及設備耐震力，確認能否補強。多項設備需上震動台進行測試，若耐震力不足，則須委請廠家重新設計並通過耐震驗證後方可供貨。

此外，若現有廠房結構經評估難以補強，或室內空間不足供設備進行補強，重啟工程勢必需投入大量的時間與金錢成本，所需時間初估超過10年。以美國Watts Bar 2號機重啟為例，建照仍有效、地質條件不變（0.18g）且已有同型1號機運轉超過10年實績，重啟時間都超過9年，花費高達30億美元。

報告載明，除地質新事證需重新調查評估外，仍存有多項難解課題，重啟時間與費用難以估計。核四廠建廠執照已於去年底失效，未來若重啟，需重新提出建廠執照申請，並務實通盤評估續建所涉及的整體安全事項，包含儀控及其他設備狀況再檢視、福島事故後相關強化設施設置，以及自然危害再調查評估等。

台電指出，核四1號機試運轉測試報告，原能會已於2017年宣佈停止審查，尚未審結，審查同意部分仍有多項重要但書，包括測試報告中未解決、或待商家提供品質證明文件等，例如「反應爐組件焊接原廠認證不全」、「反應爐高壓注水泵修改後無原廠出廠證明」、「數位控制平台系統DCIS不明警報須釐清安全事項」等，未來若要重啟，電廠仍須面臨種種難解安全問題。至於2號機施工未完成，設備尚未受電，無法執行試運轉測試。

另，報告提及，原能會對核四1號機管制事項共75項，迄今仍有40項未通過，試運轉測試只是其中未通過一項，其餘未通過的關鍵項目，還包括最終安全分析報告及福島改善工程等。再者，核四廠負責反應爐安全控制的數位儀控系統，均已超過使用期限，重啟需汰換原有設備，必須客製化訂購，且程序上須通過新耐震標準驗證，現貨市場上無法取得，導致時程難以估計。

此外，報告指出，若重啟需與奇異公司另立新約，談判困難，依2010年停工100天，當時奇異設計團隊尚未解散，復約談判即耗費2.5年，而目前奇異公司核四計畫原設計團隊已解散，已無處理核四相關業務能力，未來談判困難度高，期程與經費難估算。若重啟，也將面臨立院審查預算、地方政府審查水保、原能會審查建廠執照，及環保署審查環境影響評估等多項外部因素，不易掌控。

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