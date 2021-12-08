公投意見發表會11日最終場 反方管碧玲、洪申翰披掛上陣

中選會今日公布最新公投意見發表會名單。（中選會提供）

2021/12/08 11:12

〔記者吳書緯／台北報導〕四大公投將於18日投票，中選會一共舉行5場公投意見發表會，11日將舉行第5場、也是最終場的意見發表會；中選會今公布最新正、反方名單，「三接遷建」案反方代表由台灣環境規劃協會理事長趙家緯更換為民進黨立委洪申翰，對上公投領銜人潘忠政，「公投綁大選」案的反方代表由民進黨發言人周江杰更換為民進黨立委管碧玲，對上正方代表、國民黨副發言人楊植斗。

為讓選民充分瞭解4項公投案內容，中選會自11月13日至12月11日，為4項公投案各舉辦5場意見發表會，分別由華視、民視、中視、台視、公視等5家無線電視台進行轉播，目前已舉辦4場，最後一場即將於11日舉行，由公視轉播，並在中選會官網同步直播。

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中選會日前說明，意見發表會依法由提案人之領銜人代表正方，行政院、立法院或依「公投法」成立的反對意見辦事處代表反方，而正、反雙方針對各場次代表人倘有更換的必要者，應於該場次錄影日3日前，將更換之代表人名單以書面向中選會提出。

根據中選會今最新說明，第5場公投意見發會的反方代表有所異動，其中「三接遷建」案的反方代表由趙家緯，更換為洪申翰，將面對正方代表、公投領銜人潘忠政。而「公投綁大選」案的反方代表由周江杰變為管碧玲，對上正方代表、國民黨副發言人楊植斗。

至於第5場另2案的正反方代表分別為，「重啟核四」案正方代表為公投領銜人黃士修，反方代表是台北市議員「呱吉」邱威傑；「反萊豬」案正方代表是國民黨台北市議員王鴻薇，反方代表為基層醫療協會理事長林應然。

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