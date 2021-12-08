為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    公投意見發表會11日最終場 反方管碧玲、洪申翰披掛上陣

    中選會今日公布最新公投意見發表會名單。（中選會提供）

    中選會今日公布最新公投意見發表會名單。（中選會提供）

    2021/12/08 11:12

    〔記者吳書緯／台北報導〕四大公投將於18日投票，中選會一共舉行5場公投意見發表會，11日將舉行第5場、也是最終場的意見發表會；中選會今公布最新正、反方名單，「三接遷建」案反方代表由台灣環境規劃協會理事長趙家緯更換為民進黨立委洪申翰，對上公投領銜人潘忠政，「公投綁大選」案的反方代表由民進黨發言人周江杰更換為民進黨立委管碧玲，對上正方代表、國民黨副發言人楊植斗。

    為讓選民充分瞭解4項公投案內容，中選會自11月13日至12月11日，為4項公投案各舉辦5場意見發表會，分別由華視、民視、中視、台視、公視等5家無線電視台進行轉播，目前已舉辦4場，最後一場即將於11日舉行，由公視轉播，並在中選會官網同步直播。

    中選會日前說明，意見發表會依法由提案人之領銜人代表正方，行政院、立法院或依「公投法」成立的反對意見辦事處代表反方，而正、反雙方針對各場次代表人倘有更換的必要者，應於該場次錄影日3日前，將更換之代表人名單以書面向中選會提出。

    根據中選會今最新說明，第5場公投意見發會的反方代表有所異動，其中「三接遷建」案的反方代表由趙家緯，更換為洪申翰，將面對正方代表、公投領銜人潘忠政。而「公投綁大選」案的反方代表由周江杰變為管碧玲，對上正方代表、國民黨副發言人楊植斗。

    至於第5場另2案的正反方代表分別為，「重啟核四」案正方代表為公投領銜人黃士修，反方代表是台北市議員「呱吉」邱威傑；「反萊豬」案正方代表是國民黨台北市議員王鴻薇，反方代表為基層醫療協會理事長林應然。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    街頭有人喊民進黨四個同意 陳其邁：選舉奧步 有觸法疑慮
    2021/12/08 11:02

    街頭有人喊民進黨四個同意 陳其邁：選舉奧步 有觸法疑慮
    控三接棧橋鋼構直插藻礁 在野黨批︰政府睜眼說瞎話
    2021/12/08 10:58

    控三接棧橋鋼構直插藻礁 在野黨批︰政府睜眼說瞎話

    企業沒ESG將被淘汰 這次「玩真的」
    台南檢警聯繫會 南檢：12/18公投不容破壞滋擾
    2021/12/08 10:48

    台南檢警聯繫會 南檢：12/18公投不容破壞滋擾
    民進黨推動畫投票指引 催4個不同意票
    2021/12/08 10:41

    民進黨推動畫投票指引 催4個不同意票

    富坦穩月收基金 本月績效排名第一
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播