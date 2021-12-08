獨家》台北港外海驚爆有廢彈拋海區 環團海管方案有重大安全疑慮

藻礁公投推動聯盟公佈的液化天然氣（LNG）海管管線示意圖，LNG管線會經過台北港外海一處紅色點狀海域，資深將領今天說，紅色點狀海域就是廢彈海拋處理區，LNG海管方案有重大的安全疑慮。（圖：取自環團記者會公佈資料）

2021/12/08 10:28

〔記者羅添斌／台北報導〕環保團體建議將中油三接遷往台北港，並提出陸管及海管兩項方案，但據資深將領透露，台北港外海有一處廣闊的廢彈海拋處理區，早在二次大戰期間就已設立，海底不知積累多少廢棄彈藥，依據環團提出的海管鋪設方案，鋪設在海底的天然氣管線恰好就會經過這處廢彈海拋處理區，有重大安全疑慮，若是貿然行事，恐會釀成無法掌握的巨大災害。

資深將領指出，這處廢彈拋海處理區，早在二次大戰期間就由日本劃設，日本戰敗丶美軍協防台灣期間，同樣沿用這處海域並列為廢彈海拋處理區，由於時日已久，海底究竟還有沒有廢棄彈藥？有多少數量？安不安全？目前都很難清查，但可以確定的是，在此處海域海底鋪設天然氣接收管線，不是一個安全的主意。

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藻礁公投推動聯盟多次召開記者會，重申三接遷址至「台北港N7~N9替代方案」可行，稱具有「不缺電、省荷包、顧減煤、轉型妙、減空污、護藻礁、拚永續、台灣好」等優點，並且提出陸地丶海底鋪設管線等建議方案。

根據藻礁公投推動聯盟公佈的液化天然氣（LNG）海管管線示意圖，LNG海管是從桃園新屋出海，繞到台北港外海後，連結到台北港N7丶N9碼頭，但環團公佈的示意圖中，LNG管線會經過一處紅色點狀海域。將領說，他看了之後覺得怵目驚心，因為紅色點狀海域就是廢彈海拋處理區，不明白環團在提出這項海管方案時，有無了解此處海域的危險性。

有關台北港外海設有大型的廢彈抛棄區一事，國防部今天證實，確實在該處劃設有廢彈處理區。國防部表示，海軍大氣海洋局編號0355海圖劃設之廢彈抛棄區，係基於安全考量，沿用民國40年由日本出版之352號海圖，以及民國47年由美國出版之2550號第5版海圖所劃設。

至於國防部目前是否有在此處海域進行廢彈處理？國防部則說，基於安全及環境保護，國軍現行廢彈處理，均依「國軍未爆（廢）彈處理手冊」辦理銷毁，並無廢彈拋海之情事。

環團代表與立委日前出席藻礁公投推動聯盟舉行的「中油三接遷址台北港N7～N9替代方案」記者會。（資料照）

行政院日前表示，台北港替代方案將傷害更多藻礁，將經過5個藻礁區。（圖：行政院提供）

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