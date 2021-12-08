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    台北港外有廢彈海拋區不宜建三接 中油：站址評估報告已載明

    台北港外有廢彈海拋區不宜建三接，中油表示站址評估時報告已載明。（資料照）

    台北港外有廢彈海拋區不宜建三接，中油表示站址評估時報告已載明。（資料照）

    2021/12/08 11:35

    〔記者黃佩君／台北報導〕對於外界指出台北港外有廢彈海拋區不適宜設置三接，經濟部表示，交通部航港局已明確表示台北港設置三接將影響航安及週邊碼頭運作，台北港並非適合方案。中油則指出過去評估報告已指出台北港如擬佈設海管，需穿越軍事廢彈海拋區，其可行性仍有待評估。

    經濟部表示，已多次指出台北港並非適當選項，包括交通部航港局已經明確表示，由於液化天然氣（LNG）船屬於危險品運輸船，停泊時與航道必須要有150公尺的安全距離；但台北港航道才400公尺寬，其他大型船舶進出時將有航安疑慮，也會影響周邊碼頭運作。

    經濟部也表示，部長王美花已說明表示三接遷移台北港需時11年，但減空污、減煤等情況無法等待。她解釋，遷到台北港的可行性無法確定，環評、建地、拉管線等等不確定因素很多，時程上無法趕上，本來就非經部方案。

    王美花日前在經委會也表示，台北港既有港區土地已飽和，三接若遷至此地須另找地，還要填海及整地等，且需拉數百公里的海管及陸管管線，也會影響沿岸海洋及藻礁生態。

    目前替代方案需面對新北市政府出具公文反對、在地民代反對等，目前當地尚未進行環評。台北港替代方案需時11年，不是環團說的5.5年。

    對廢彈海拋區情況，中油表示在過去站址評估報告中，就已經指出台北港如擬佈設海管，需穿越軍事廢彈海拋區， 其可行性仍有待評估。

    台電董事長楊偉甫2017年也已表示，根據中油場址分析，台北港定位為自由貿易港，商港對天然氣船進出有嚴格安全管制要求；輸氣管線海管又會經過軍事廢彈海拋區，需妥善評估。

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