公然逆時中？失聯移工打疫苗 新竹縣新豐衛生所通報警方帶走

警方接獲民眾報案到場維持秩序，一查之下發現女移工的工作許可證竟已逾期了700多天，當場被警方查獲帶回警所。（記者廖雪茹翻攝）

2021/12/07 18:47

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竹縣失聯移工打疫苗被捕 莊人祥：已經放人也打了疫苗

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為催打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中承諾「已與內政部協商，失聯移工不會因為打疫苗而被捕」。新竹縣一名50歲菲律賓籍失聯女移工看到新聞後，今（7日）前往新豐鄉衛生所施打BNT疫苗，因證件不齊雙方起爭執，民眾報警一查，發現女移工已失聯約2年，衛生所考量防疫優先，報請衛生局同意後替女移工施打疫苗，但因工作證許可逾期，警方後續仍將她移送專勤隊處置，專勤隊未立即收容，而是責付陪同友人帶走。

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據了解，女移工因看到上述新聞，今天上午11點許由台灣友人陪同，攜帶護照和居留證等文件，前往新豐鄉衛生所施打第一劑BNT疫苗，但護理人員無法查明身分，拒絕為女移工打疫苗，雙方發生口角。

警方接獲民眾報案到場維持秩序，一查之下發現女移工的工作許可證竟已逾期了700多天，當場被警方查獲，讓陪同友人傻眼，直呼「中央、地方不同調」，誰還敢帶移工來打疫苗？衛生所則說，依規定，失聯移工必須出示移民署專勤隊開立的自首書，已繳罰單，才能注射疫苗。

新豐鄉衛生所主任葛正雄表示，該女移工雖為失聯移工，但考量防疫優先，且中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨已表示「失聯移工不會因為打疫苗而被捕」，衛生所在請示衛生局與中央後，今天下午仍請女移工回到衛生所打疫苗，開立自首書等相關規定後續再補。

警方表示，該菲籍女移工因工作證許可逾期，依程序仍將移送新竹縣專勤隊，接續辦理相關事宜。

新竹縣專勤隊則表示，該女移工個案將依據移民署「在台逾期停居留之外來人口疫苗接種專案」，採取「不通報、不查處、不收費」等原則處置。

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失聯女移工因看到新聞，今天前往新豐鄉衛生所施打第一劑BNT疫苗，但護理人員無法查明身分，拒絕為女移工打疫苗，雙方發生爭執。（記者廖雪茹翻攝）

新豐鄉衛生所考量防疫優先，且陳時中已表示「失聯移工不會因為打疫苗而被捕」，在請示衛生局與中央後，今天下午仍請女移工回到衛生所打疫苗，開立自首書等相關規定後續再補。 （記者廖雪茹翻攝）

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